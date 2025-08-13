INAPAM 2025: ¿Cómo recibir hasta 14,000 pesos con mi credencial? | PASO a PASO

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es más que una tarjeta de descuentos en transporte, vuelos en diversas aerolíneas, alimentos o medicamentos, es un documento que sirve como identificación oficial para quienes han cumplido 60 años o más y que a su vez les permite acceder a diversos programas sociales como las pensiones del Bienestar, en donde se entregan apoyos desde 3,000 hasta 6,200 pesos bimestrales.

Pero además es la puerta para reintegrarse al mercado laboral, ya que mediante esta credencial pueden ser parte del programa Vinculación Productiva, con el que las personas de la tercera edad pueden vincularse a diversas organizaciones ya sea del sector público o privado, de manera voluntaria, para realizar actividades por las que serán remunerados.

En este programa, los adultos mayores que residen en el país, pueden realizar actividades que les genera un ingreso y les permite tener una mejor calidad de vida, al integrarse a instituciones o empresas que valoran su experiencia, habilidades así como sus oficios o profesiones.

La credencial del INAPAM no tiene vigencia. Foto: Freepik/INAPAM

¿Cómo obtener hasta 14,000 pesos con la tarjeta INAPAM en 2026? PASO A PASO

Para ser parte del programa Vinculación Productiva del INAPAM, es necesario contar con su credencial, pero además con otra identificación oficial con fotografía, ya sea la del INE, pasaporte vigente, licencia de conducir o el carnet de salud IMSS/ISSSTE, además deben realizar los siguientes pasos:

Acudir a un módulo del INAPAM más cercano a su domicilio de 08:00 a 14:00 horas. Llenar una solicitud de inclusión social; Realizar una entrevista con el promotor de Vinculación Productiva del INAPAM; Elegir una de las ofertas a una actividad productiva y/o voluntaria; Se gestionará una entrevista con empresas.

Una vez que la empresa o institución lleve a cabo su respectiva vinculación, los adultos mayores tendrán la oportunidad de obtener los siguientes beneficios:

• Sueldo base;

• Prestaciones de Ley;

• Contrataciones por hora, por jornada o por proyecto y/o servicios;

• En algunos casos prestaciones superiores a las de la Ley.

Con su credencial tienen derecho a solicitar su vinculación al mercado laboral. Foto: Freepik/INAPAM

Así puedes recibir hasta 14,000 pesos con credencial INAPAM

Aunque el salario puede variar en cada organización, los adultos mayores tienen derecho a recibir el salario mínimo diario actual en México que es de $278.80 pesos en la zona general, en tanto que en la Zona Libre de la Frontera Norte es de $419.88 pesos, esto significa que el sueldo promedio mensual podría oscilar entre los 8,364 y los 12,596 pesos, dependiente de la zona donde laboren.

Pero este sueldo mensual podría llegar a ser de hasta 14,000 pesos mensuales, si en 2026 el aumento al salario mínimo en el país es nuevamente de 12% como en 2025, es decir, si en la Zona Libre de la Frontera Norte pasa de 419.88 a $470.46 pesos diarios, mientras que en la zona general sería de 9,367.5 pesos, al pasar a 312.25 pesos diarios.

Aquellas personas interesadas en sumarse en este programa y tienen más dudas sobre el proceso, pueden comunicarse al teléfono de atención del Instituto: 800 462 7261.

El salario mínimo podría aumentar nuevamente en 12% en 2026. Foto: Freepik/INAPAM

¿Cómo tramitar la tarjeta INAPAM?

Recuerda que con esta identificación oficial, los adultos mayores pueden recibir descuentos también en algunos servicios como el agua y el predial, particularmente en algunos estados del país, no aplica en el servicio de luz de la Comisión Federal de Electricidad. Para tramitarla sólo se necesita presentar los siguientes documentos en los módulos de Bienestar del país que puedes ubicar en el siguiente enlace http://200.188.126.49/CINAPAM.bienestar/: