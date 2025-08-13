Hugo Aguilar: Toma de decisiones será sin la injerencia de nadie

El ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que trabajarán para tener una relación respetuosa y de diálogo constructivo con los Poderes del Estado Mexicano y los diversos sectores, aseguró que no permitirá presiones de ningún tipo para la toma de decisiones no aceptarán presiones de ningún tipo de ninguno de los sectores.

Luego de participar como ponente en el encuentro “México Pluricultural: Avances y retos en los Derechos de los Pueblos Indígenas”, realizado en la Cámara de Diputados, en una breve conferencia de medios, Aguilar Ortiz fue cuestionado al respecto por el Heraldo de México y señaló que habrá puertas abiertas para todos, pero no se va a dejar presionar por ningún interés.

"Y vamos a estar abiertos a dialogar con todos, pero cuando vayamos a tomar la decisión, la haremos con base en la constitución en las leyes y en el criterio que nosotros tengamos, sin presión de ningún tipo, sin la injerencia de nadie en esta parte que la constitución nos mandata en lo que corresponde a nuestras atribuciones los vamos a ejercer con independencia", indicó.

En conferencia afirmó que las puertas estarán abiertas para todos. Foto: Cámara de Diputados

Acompañado por el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ricardo Monreal, y el todavía presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, el próximo titular del alto tribunal constitucional afirmó que no tiene afinidad política, ni le debe nada a nadie porque llega por el voto popular, resultado de la Reforma al Poder Judicial en nuestro país.

“Yo lo que les digo es que, no tengo carrera política, no tengo compromiso con ningún partido político, agrupación política, ni con ningunos otros sectores que tengan intereses en la Corte, al seno de la Corte; yo llego como ha señalado el presidente de la Junta de Coordinación Política, por la reforma Judicial”, dijo.

En el Salón Legisladores de la Cámara baja, Hugo Aguilar afirmó que desde el primer momento que tome posesión, se verán los cambios en la aplicación de la justicia, dejando en el pasado la imagen de los ministros inalcanzables y cambiando de forma el proceso para impartir la justicia en nuestro país.

“Desde el día uno, vamos a aprobar los acuerdos generales necesarios para el nuevo funcionamiento de la Corte, vamos a cambiar aspectos de forma; desde abrir la puerta, desde el trato, la cercanía de la gente, ya no va a ver el ministro inalcanzable, el ministro que es difícil dialogar con él, la única limitante va a ser el tiempo, lo que nos alcance las horas del día para dialogar con todos, para atender a todos y para resolver los asuntos de nuestra competencia se va a ver desde el primer día”, explicó.

En temas presupuestales dijo que ya analizan algunos cambios, para lo cual, llevan a cabo la revisión del funcionamiento de la SCJN y habrá ajustes “pero tengan la confianza que no a ver una contradicción entre austeridad y eficiencia, vamos a poder hacer mucho con poco, ese es el principio básico con el que vamos a regir nuestra actuación.

Previamente, el ministro electo fue recibido por Gutierrez Luna, y se reunió en privado con el coordinador de Morena, para luego llevar a cabo un recorrido por algunas zonas del Palacio Legislativo de San Lázaro.