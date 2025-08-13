Hallan sin vida a maestro Leonel en Puebla, colectivo LGBT pide investigar caso como crimen de odio

En Santiago Mihuatlán, hallaron sin vida a un hombre dentro de su vivienda con visibles signos de violencia, se trata de Leonel, un joven dedicado a la docencia en Puebla, quien según la denuncia murió por un crimen de odio debido a que pertenecía a la comunidad LGBT+.

El pasado lunes 11 de agosto ocurrieron los hechos en la colonia Villa Alegría donde reportaron una emergencia al 911 para reportar a un hombre de 32 años de edad en estado inconsciente, alrededor de las 21:00 horas llegaron las autoridades y descubrieron el cuerpo de Leonel con heridas en distintos puntos, propiciadas con un arma punzocortante.

El maestro pertenecía al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en Sierra Negra, sus estudiantes y amigos lanzaron protestas ante la indignación por el asesinato que califican como un crimen de odio. En la Calle Montes de Oca donde se ubicaba la zona habitacional se desplegó un operativo.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) Puebla realizó las primeras investigaciones donde señalan que se trató de un asalto dentro del domicilio, destacan que pudieron ser dos sujetos quienes irrumpieron por la fuerza y registraron su hogar, movieron las pertenencias y le arrebataron la vida.

Familia pide no caer en desinformación: "no queremos que se quede impune"

"Estamos de acuerdo con que quieran realizar una marcha en Tehuacán, no queremos que esta situación quede impune, estamos en espera de las respuestas que nos puedan dar las autoridades. Sabemos que mi hermano Leonel, es una persona que tiene muchos amigos y conocidos que lo apreciaban mucho", dijo la hermana de Leonel en una declaración publica en redes sociales.

Además precisó que hasta el momento no han hecho una entrevista con medios de comunicación por lo que pide que no se tergiverse la información. "No estamos dando otro tipo de información".

Comunidad LBT+ busca investigación por crimen de odio

Ante el caso abrieron una carpeta de investigación por el asalto y homicidio del joven, sin embargo no especifican que se trate de un crimen de odio como lo han exigido los colectivos de la comunidad LGBT+, familiares y amigos.

Uno de los integrantes de dicha comunidad ha expuesto que siguen en la indagatoria para revelar si su orientación sexual fue el móvil del crimen, el caso generó indignación por la actuación judicial, detallan sus allegados que tras encontrarlo presuntamente el lunes no cerraron la vivienda, la puerta continuaba abierta.

Esperaban que la FGE acordonara el lugar por el crimen, sin embargo solo levantó el cadáver y se fueron, además durante el asalto no se escuchó un ruido o algo que ayudara a encontrar a los responsables, lo que sugiere que se trató de algo planeado.