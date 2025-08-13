¿Haces mucho ruido en casa? Legalmente tus vecinos pueden denunciarte y esta es la multa que pagarías

¿Sueles poner música o televisión a un volumen tan alto que tus vecino, incluso con puertas y ventanas cerradas?, ¿haces fiestas, tocas instrumentos musicales durante la noche o la madrugada?, ¿alguna vez un vecino te ha pedido que bajes el volumen de algo o que hagas menos ruido?, ¿tus mascotas emiten ruidos de forma frecuente y prolongada sin que hagas nada por evitarlo?

Si respondiste que sí a 2 o más preguntas, probablemente estés generando mucho ruido en casa, tanto que ocasiona molestias a tus vecinos y si no haces nada por evitarlo, podrías enfrentar sanciones por parte de las autoridades.

De acuerdo con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, producir o causar ruidos por cualquier medio que notoriamente atenten contra la tranquilidad o represente un posible riesgo a la salud es considerado como una infracción contra la tranquilidad de las personas, la cual se sanciona con una multa de 11 a 40 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), arresto de 13 a 24 horas o trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12 horas.

En 2025, el valor diario de la UMA es de 113.14 pesos, por lo que la multa que tendrás que pagar por causar ruidos que atenten contra la tranquilidad de tus vecinos puede ir de los 1,244.54 hasta los 4,525.60 pesos.

Foto: Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México

Si posees un negocio también debes evitar la emisión de ruido

Si eres propietario de algún establecimiento mercantil, debes tener en cuenta que, además de las disposiciones de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México hay otras normas que tienes que acatar.

La Ley Ambiental de Protección a la Tierra de la Ciudad de México, en su artículo 151 indica que quedan prohibidas las emisiones de ruido que rebasen las normas oficiales mexicanas y las normas ambientales para la capital del país. En el marco de esta ley, se entiende por ruido el sonido indeseable en niveles que produce alteraciones, vibraciones, molestias, riesgos o daños para la salud de las personas y sus bienes, o que causan impactos negativos sobre el ambiente.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Sanciones de hasta 9 millones de pesos

En caso de no atender las disposiciones de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra de la Ciudad de México, se podrán imponer las siguientes sanciones:

Amonestación con apercibimiento.

con apercibimiento. Multa de 1,925 hasta 9 millones 622 mil pesos .

de hasta . Clausura temporal o definitiva.

temporal o definitiva. Reparación del daño ambiental .

. Suspensión temporal, anulación o revocación de permisos o licencias.

Asimismo, el artículo 186-BIS indica que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pueden presentar ante las autoridades correspondientes a los probables infractores que ocasionen ruidos que atenten contra la tranquilidad o representen un riesgo a la salud y el ambiente de las personas.