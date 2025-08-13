Gobierno de CDMX atiende afectaciones por lluvias con Plan Tlaloque

Tras las lluvias registradas este miércoles, se atendieron al menos 23 encharcamientos, la caída de 29 árboles, un poste, un deslizamiento de tierra y cinco cortocircuitos, mediante el Plan Tlaloque, de acuerdo con el Gobierno de Ciudad de México.

Según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el deslizamiento de tierra ocurrió dentro del fraccionamiento “Los Leones 5290”, en el cruce de Desierto de los Leones y calle Jazmín, colonia Tetelpan, en Álvaro Obregón.

“Se presentaron grietas de tensión en el jardín y patio trasero de ambas viviendas. Como medida de seguridad, personal de la SGIRPC acordonó y delimitó la zona de riesgo a fin de evitar su uso; se solicitó a la Alcaldía para emitir la opinión técnica del talud e inmuebles a fin de determinar los trabajos de mitigación de riesgos y restablecimiento”, detalló la dependencia. Noticias Relacionadas ¿A qué hora lloverá este JUEVES 14 de agosto en CDMX y Edomex? | Pronóstico del Clima

La caída de árboles se registró en Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Gustavo A. Madero, con un caso en cada alcaldía.

Acercamos servicios y atenciones a las y los vecinos de las colonias afectadas por las lluvias como parte del protocolo #Tlaloque 2025. Desde acciones de limpieza, extracción de agua, dezasolve y servicios como vacunación, entrega de #AguaBienestar, medicamentos, levantamiento de… pic.twitter.com/CKKGbS3fII — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 13, 2025

Según datos oficiales, hasta las 19:30 horas se habían acumulado más de 13.1 millones de metros cúbicos de agua en la capital, con niveles máximos de precipitación en las estaciones E.P. San Miguel Topilejo con 37.75 milímetros y Topilejo con 31.5, ambas en Tlalpan.

Como parte de las acciones preventivas y de atención, el Operativo Tlaloque desplegó 192 elementos entre ingenieros, técnicos y cuadrillas de drenaje, así como guardias técnicas en 11 alcaldías. El equipo incluyó 85 vehículos especializados, como bombas de emergencia, pipas, grúas y unidades Unimog.

La Secretaría de las Aguas (SEGIAGUA) resolvió nueve de los 17 encharcamientos registrados en Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Xochimilco, mientras que el Heroico Cuerpo de Bomberos atendió la caída de 24 árboles, un poste y cinco cortocircuitos.

El Centro de Mando Operativo para la Atención de Emergencias por Lluvias mantiene monitoreo permanente. Las autoridades recordaron que la ciudadanía puede reportar emergencias a través del 9-1-1, la línea de la SGIRPC: 55 5683 2222, la Línea H2O: *426 y Locatel: 55 5658 1111, así como consultar el Sistema de Alerta Temprana en redes oficiales.

CS