Gobierno CDMX entrega tarjetas para uniformes y útiles escolares a estudiantes de secundaria

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó este miércoles la entrega de tarjetas para uniformes y útiles escolares dirigidas a estudiantes de secundaria, como parte del programa social que beneficia a toda la educación básica en la capital.

Brugada informó que “se van a entregar un millón 250 mil tarjetas para todos los estudiantes de educación básica en la ciudad” con una inversión de mil 275 millones de pesos. “De esta manera no hay distinción, hay recursos para que los padres de familia, madres y tutores puedan resolver el problema básico de qué niñas y niños vayan a estudiar”.

La mandataria capitalina precisó que solamente esta semana se van a entregar más de 300 mil tarjetas y destacó que esta política social busca garantizar el acceso igualitario a los insumos escolares. “Un apoyo más a la población de la Ciudad de México, creemos en el poder de la educación, creemos firmemente que el derecho a la educación tiene que apoyarse de manera real y para ello garantizar que en esta ciudad se puedan tener uniformes y útiles escolares otorgados por el Gobierno de la Ciudad, es un derecho”, afirmó.

Brugada recordó que “esto es gracias al Congreso de la Ciudad de México como parte de la Ley de Educación” y rememoró que desde que Cuauhtémoc Cárdenas fue jefe de Gobierno en 1997, la primera entidad federativa en entregar los libros de secundaria gratuitos “y desde ahí empezó esta gran tarea con la educación”.

Esta semana se van a entregar más de 300 mil tarjetas. Foto: Gobierno CDMX

Brugada destaca programa social Mi Beca para Empezar

Durante el evento, la jefa de Gobierno resaltó que el programa: Mi Beca para Empezar, para apoyar desde jardín de niños hasta secundaria, está beca inició con Claudia Sheinbaum, en la pasada administración. Además, anunció que este año se están renovando 500 escuelas y cada año se renovarán otras 500.

Finalmente, subrayó que “el presupuesto para educación en la capital es histórico, pues se cuenta con 11 mil millones de pesos”.

En su intervención, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, respaldó la medida y la calificó como parte del compromiso nacional con la educación. Añadió que la beca Rita Zetina abrirá convocatoria el 15 de septiembre, “la convocatoria para esta beca se abre el 15 de septiembre para que llegue a todos ustedes”. En su participación felicitó a la jefa de Gobierno por la entrega de apoyos.