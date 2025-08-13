García Harfuch descarta que avión militar de Estados Unidos haya sobrevolado en el Estado de México

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch rechazó que la aeronave de Estados Unidos que sobrevoló el centro del país esta mañana sea militar. En conferencia de prensa en la Ciudad de México, el secretario Omar García Harfuch precisó que la aeronave no tripulada opera a petición del Gobierno mexicano, y sobrevoló la zona de Tejupilco, en el Estado de México. El funcionario de seguridad no abundó en detalles de la operación de dicha aeronave.

“No es un avión militar, no es un dron militar, son Drones o aviones no tripulados, mejor dicho, que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano. Vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país. En este caso está volando la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México… No hay avión militar que vuele en nuestro país de esa manera”, explicó.

Confirma el secretario @OHarfuch el sobrevuelo de un avión no tripulado de uD83CuDDFAuD83CuDDF8 sobre Tejupilco en los límites del Estado de México y Michoacán, a petición de uD83CuDDF2uD83CuDDFD por una investigación en curso.



El dron sobrevoló un par de horas en una zona donde operan grupos del crimen organizado pic.twitter.com/xrCW4vYmES — Enrique Sánchez (@enriquereporte) August 13, 2025

Así mismo, Harfuch informó a través de X sobre las medidas tomadas para garantizar la Seguridad Nacional, en torno al traslado de 26 narcotraficantes a cárceles de máxima seguridad de Estados Unidos, entre ellos el "Cunini", identificado como ex colaborador de Nemesio Oseguera "El Mencho" en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los reos fueron trasladados a 5 centros penitenciarios federales y 4 estatales , con órdenes de extradición y acusaciones por el tráfico de droga, homicidio, posesión de armas de fuego y lavado de dinero.

EDG