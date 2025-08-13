Fuertes lluvias dejan impresionantes inundaciones en la GAM, en CDMX; hay espejo de agua de 300 metros | VIDEOS

Las fuertes lluvias de esta tarde en la Ciudad de México, ocasionaron inundaciones, encharcamientos severos y árboles caídos en distintas colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero.
A través de su cuenta de X, antes Twitter, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto (C5) de la Ciudad de México compartió algunos videos de los estragos ocasionados por la acumulación de agua en varias calles y avenidas de la demarcación.
Algunas de las colonias afectadas son El Rosario, Cuautepec de Madero y Zona Escolar; en esta última, sobre las calles Jaime Nunó y Lázaro Cárdenas, se formó un espejo de agua de 300 metros de extensión.
Estos son los puntos más afectados en GAM por la lluvia
Hasta el momento, los puntos más afectados por las lluvias en Gustavo A. Madero son:
Colonia El Rosario
- Avenida de las Culturas y Cinematografía: encharcamiento.
- Cinematografía y Alfareros: árbol caído.
Colonia Cuautepec de Madero
- Lázaro Cárdenas y Privada de Lázaro Cárdenas: brote de aguas negras.
- Francisco Villa y Guadalupe Victoria: bajada de agua.
Colonia .Zona Escolar
- Tecnológico y Tenayuca Chalmita: encharcamiento.
- Jaime Nunó y Lázaro Cárdenas: inundación.
Protección Civil activa alerta amarilla
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este miércoles 13 de agosto de 2025 en las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.
Por lo anterior, hizo un llamado a la población a guardar o retirar objetos que puedan caer; no subir a andamios, azoteas ni cornisas y utilizar cubrebocas.