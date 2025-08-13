“Fue tan fea su muerte”: Regina aún espera justicia a dos años del terrible accidente en globo aerostático donde murieron sus padres

Regina Nolasco vivió uno de los episodios más terribles de su vida a las edad de 13 años, perder a sus padres en el día de su cumpleaños cuando realizaban un viaje en un globo aerostático, ella fue la única sobreviviente de la familia porque decidió aventarse, hoy a más de dos años de la tragedia decidió romper el silencio en entrevista con Nmás y confesó que la justicia aún está en deuda con ella.

Fue el 1 de abril de 2023 cuando sus padres Viridiana y José Edgar de 39 y 59 años de edad, decidieron celebrarle su cumpleaños número 13 con un viaje en globo aerostático a su única hija, pero nada saldría como lo habían planeado, debido a que el globo no contaba con las medidas de protección necesarias.

Foto: Cuartoscuro

La adolescente de 16 años confesó que en ese momento su instinto fue arrojarse “me trepo a algo y me aviento, volteo a mi izquierda y mi mamá estaba tirada y veo a mi papá estando arriba gritando que lo ayudaran”, recuerda que le pregunto a una turista norteamericana si su mamá aún estaba con vida pero su mirada le revelo que su madre había fallecido.

“Me acuerdo de subirme a la ambulancia y decir esto fue un sueño”, detalló Regina Nolasco.

En ese entonces acababa de cumplir 13 años, señala que cuando iba en la ambulancia tenía la ilusión de que todo fuera un sueño “voy a despertar y voy a ir con mis papás y a estar bien”, compartió que a veces sueña que regresa al accidente y es un trauma revivirlo “saber que fue tan fea su muerte”.

Regina aún espera justicia a dos años del accidente en globo aerostático donde murieron sus padre: “Fue tan fea su muerte”

El mismo reportaje compartido por el medio Nmás señala que hasta el momento cuatro personas han sido vinculadas a proceso y tres pagaron reparaciones pero Israel G hasta el momento incumple el acuerdo reparatorio y sigue en proceso penal.

Al respecto, Stephany Gómez, familiar de Regina, declaró “no queremos venganza, simplemente queremos que se responda por los daños causados… se ha dicho en las audiencias que era un globo pirata”.