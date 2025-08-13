Fotomultas en la CDMX no solo son para los automovilistas: cuidado si haces esto

Las otrora fotomultas ahora llamadas fotocívicas aplicadas en la Ciudad de México no solamente está enfocada para los automovilistas que vayan a exceso de velocidad o cometan alguna otra infracción en el Reglamento de Tránsito, también para los transeúntes que lleven a cabo comportamientos que impliquen afectaciones en la movilidad.

El objetivo de las fotocívicas implementa por la Secretaría de Movilidad de la capital del país, es medir el comportamiento vial y en caso de que las personas incurran en alguna de las faltas especificadas, se les restan puntos en caso de que se cometan las infracciones.

En ese sentido, la Secretaría de Movilidad específica que todos los vehículos con placas de la Ciudad de México cuentan con 10 puntos cada semestre, y en caso de ser sorprendido al cometer una falta al hacerse acreedor de una infracción le restan puntos, hay sanciones que se deben saldar.

¿Por qué sancionan las fotocívicas?

En el caso de que los automovilistas pierdan 2 puntos o más, los infractores tendrán que cumplir con cursos o trabajo comunitario para recuperarlos y así poder realizar la verificación, precisó la dependencia del gobierno capitalino.

Las fotomultas fueron cambiadas por las fotocívicas para ayudar con la educación vial. Foto: Cuartoscuro

Las fotocívicas operan a través de cámaras y radares que son automatizados que están programados para registrar diferentes infracciones de los lineamientos estipulados en el Reglamento de Tránsito. Entre las principales causas para que las personas automovilistas sean sancionadas son:

Manejar a exceso de velocidad.

Utilizar el teléfono celular mientras se conduce el auto.

Pasarse la luz roja del semáforo.

Invadir el carril contrario.

Dar vuelta prohibida.

Circular en contraflujo.

Detenerse sobre la franja peatonal.

No respetar la señal de alto.

Invadir carriles confinados para transporte público, ciclovías o carriles exclusivos.

No usar el cinturón de seguridad.

Pero la aplicación de las sanciones por las fotomultas que captan alguna infracción no son exclusivas para los automovilistas que viajan a exceso de velocidad, también aplican para las maniobras que se llevan a cabo por las personas incluso no sean los que conduzcan algún tipo de vehículo automotor.

De acuerdo con los costos por las multas que se deben pagar en caso de que se cometa una infracción de tránsito, hay distintos escenarios como:

Pasarse un alto: 4,779 pesos. Estacionarse en doble fila: 3,340 pesos Circular con un auto que no cuente con espejos laterales: 1,024 pesos.

¿En qué casos las fotomultas sancionan a quienes no son automovilistas?

Sin embargo, hay una más que está enfocada en las personas que no son automovilistas, tal es el caso de quienes deciden apartar lugares en la vía pública para que algún conductor de auto se pueda estacionar en la calle, para ello la multa es:

Por obstruir una vialidad con objetos para evitar que alguien se estacione: 2,389 pesos.

Las sanciones que deben pagarse cuando las fotocívicas restan puntos. Foto: Semovi

Para saber si se cuenta con alguna infracción hay que ingresar al portal web y seguir los siguientes pasos:

Inicia sesión con Llave CDMX. Ingresar el número de placa del vehículo que quieres consultar. Revisa tus puntos, en caso de que tengas menos de 10 puntos, consulta tus infracciones. En caso de ser necesario, cumple con los cursos en línea y recupera tus puntos.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el nuevo esquema de las fotocívicas es transparente, no es recaudatorio y es equitativo, dado que todas las personas pueden cumplir con sus sanciones sin importar su nivel de ingreso. Prioriza la consciencia y la educación vial, en lugar de un enfoque punitivo y recaudatorio.