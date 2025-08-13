Fiscalía de Oaxaca investiga presunto matrimonio infantil forzado contra una adolescente

Un presunto matrimonio infantil forzado en la Costa de Oaxaca, es investigado por la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, por lo que se realizan los trabajos de localización de los contrayentes. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SE-Sipinna), de la entidad informó sobre este hecho registrado en Bajos de Chila comunidad de San Pedro Mixtepec.

De acuerdo a un comunicado difundido por el organismo, se dio vista a la autoridad ministerial respecto a la presunta unión entre una persona adulta y una adolescente de 12 años de edad.

El comunicado asegura que la menor de edad fue forzada a casarse con un adulto

FOTO: Pixabay

Buscan a los responsables

El gobierno de Oaxaca detalló que mediante oficio SIPINNA/OAX/SE/0563/2025 notificó, de manera inmediata, a la Fiscalía del Estado y a la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con quienes coordina esfuerzos para indagar este asunto. El organismo estatal explicó que esta colaboración permitirá brindar las garantías necesarias, actuar con diligencia y perspectiva de derechos de la niñez para esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes.

“El matrimonio o unión informal con menores de edad está prohibida por la ley mexicana y constituye una grave violación a sus derechos fundamentales. Estas prácticas truncan su desarrollo personal, educativo y social, además de exponerlos a situaciones de violencia, abuso y explotación”, destacó.

La fiscal Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, Margarita Guzmán Corsi confirmó la investigación de este caso al rechazar este tipo de prácticas que en muchos casos se escudan bajo el sistema de usos y costumbres.

