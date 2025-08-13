FIFA buscará garantizar movilidad durante Mundial de Futbol en Nuevo León

El consejero de la FIFA Alejandro Hutt aseguró que la organización mundial analiza junto al gobierno del estado de Nuevo León, la movilidad para las selecciones y turistas que acudan a la copa del mundo 2026.

El consejero señaló que en caso de que no se concluyan las obras que realiza el gobierno de Nuevo León, la FIFA, el organismo está proyectando vías y formas de traslado de Apodaca al Estadio a Monterrey y a Santiago. Este último por te 35 como sede el Barrial donde las selecciones y jugadores utilizarán esas instalaciones como lugares de descanso y de entrenamiento.

Hoy inicia la cuenta regresiva para poner a Monterrey uD83CuDFDF? en los ojos del mundo. @FIFAWorldCup 2026 uD83CuDFC6uD83CuDF0E#FIFAWorldCup pic.twitter.com/zbLLdwFvnu — Estadio BBVA (@estadbbvaof) December 18, 2022

El funcionario institucional mencionó que confía en que el gobierno del estado tenga concluida las obras que ha proyectados para dar mejor vialidad a los visitantes y jugadores, pero que lo más importante es que esas construcciones beneficiarán a los habitantes de Nuevo León.

Lo anterior lo menciono al concluir el programa de capacitación de 200 lentos de Fuerza Civil , que fueron especializados en el idioma ingles y algunos temas relacionados al mundial de fútbol donde ellos tendrán la función de orientar, vigilar, cuidar y apoyar a los turistas, visitantes y funcionarios que acudan a ver los partidos de fútbol en el estadio del Monterrey.

edg