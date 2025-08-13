"Era suicida que actual SCJN revisara prisión preventiva oficiosa"

La ministra Loretta Ortiz aseguró que hubiera sido suicida si la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutiera el tema de prisión preventiva oficiosa, incluso señaló que el proyecto de Margarita Ríos Farjat plantea algo ilusorio.

En un encuentro con medios de comunicación, Ortiz aseguró que el Pleno del máximo tribunal decidió no debatir los dos asuntos sobre esta figura porque había muchas diferencias de criterios.

"Lo decidimos en Pleno no resolverla en esta conformación porque había muchas diferencias de criterios, o sea, era suicida enfrentarnos, ahorita someter a la prisión preventiva oficiosa cuando no había los consensos entre los integrantes de la Corte", enfatizó.

La SCJN tiene pendiente la resolución de dos proyectos sobre el tema, uno de Jorge Mario Pardo Rebolledo y otro de Ríos Farjat.

El primero se refiere al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre prisión preventiva oficiosa y el de Ríos Farjat señala la interpretación de la figura para quitarle el carácter automático, pero sobre este segundo proyecto, Ortiz consideró inaplicable la propuesta de la ministra.

“El problema que tiene es el siguiente, es muy ilusorio que podamos hacer lo que propone y lo voy a decir con toda franqueza.

“Todo, está la garantía constitucional 14 de no aplicación retroactiva. Entonces, al momento de entrar en vigor, más, salvo cuando es en beneficio de la persona. Entonces, ¿Qué sería? Todos los que entraron con prisión preventiva oficiosa si se admite esta acción de inconstitucionalidad saldrían sin poder tener control de nada”, explicó.

Dijo que se tiene que hacer una reforma constitucional para ajustar esta figura a determinados delitos.

Explicó que además de depurar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, se tiene que establecer cómo será el proceso para aplicar la prisión justificada.