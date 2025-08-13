Envío de 26 narcotraficantes a EU es una decisión soberana y por seguridad, aclara Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el envío de un grupo de narcotraficantes a Estados Unidos es una decisión soberana y por seguridad.

“Lo que sí podemos decirles es que en todos estos casos, no es los casos de extradición o de envío de estos miembros de la miembros de la delincuencia organizada, la decisión es por la seguridad de nuestro país, son decisiones soberanas. No tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones, pero hay muchos otros que siguen teniendo peticiones”, recalcó.

Indicó que el Gabinete de Seguridad dará más información en una conferencia de prensa programada este miércoles a las 11:00 horas.

“Entonces, la decisión que se toma por el Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con la seguridad del país, son decisiones soberanas. Y ya el gabinete de seguridad a las 11 podrá darles más explicaciones”, afirmó.

Traslado de narcotraficantes no está relacionado al acuerdo de seguridad

La presidenta Sheinbaum Pardo señaló que “tampoco tiene que ver con el acuerdo de seguridad” con el gobierno de Donald Trump, toda vez que las medidas se tomaron tras un análisis del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación.

Durante la conferencia se le cuestionó que después de este tipo de traslados los narcotraficantes llegan a acuerdos con autoridades de EU viviendo en libertad. La titular del Ejecutivo Federal dijo que dijo que la información la presentará el Gabinete de Seguridad de la decisión que tomó el Consejo Nacional de Seguridad. Entre el grupo de narcotraficantes enviados a Estados Unidos está Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.

