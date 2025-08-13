Embajadora de Palestina en México agrade solidaridad ante genocidio

La embajadora de Palestina en México, Nadya Rasheed agradeció y reconoció la valentía que México ha mostrado ante el genocidio que se registra por parte de Israel en contra de su pueblo.

En la instalación del grupo de amistad México-Palestina en la Cámara de Diputados, expresó que ambas naciones, comparten muchos valores y a través de la defensa de los mismos esperan alcanzar la justicia, detener el genocidio, poner fin a la ocupación y vivir en un estado libre independiente y soberano con Jerusalén oriental como su capital, por lo que resaltó la importancia de la instalación de este grupo legislativo en medio de la tragedia que se vive en manos de Israel.

"Este no es un grupo de amistad cualquiera; es un acto de vida en medio de un genocidio, una postura política y moral junto a un pueblo que está siendo sistemáticamente aniquilado. Cada minuto, niñas y niños en Gaza son asesinados, mutilados y dejados en orfandad, gritan por agua, por comida; por sus madres y padres ausentes. Familias enteras han sido borradas, cada vez más ciudades han sido reducidas a cenizas, el drama atraviesa a cada generación, el mundo observa, por eso este grupo importa, no como un gesto simbólico sino como un acto imprescindible de conciencia", indicó.

Destacó que, la solidaridad de México con Palestina es parte integral y viva de nuestra historia: La extensa tradición diplomática de México, el auténtico vínculo de este pueblo con el mío, va más allá de dos pueblos hermanos, porque nosotros sabemos que el mapa de dicho vínculo se encuentra en el terreno de alianza con la humanidad.

Nadya Rasheed, indicó que desde su llegada a México, se ha sentido “profundamente bienvenida”, encontrando, un pueblo noble, generoso y consciente con el que ha sentido el calor humano en cada espacio y le ha conmovido la solidaridad expresada por la sociedad civil por académicos, artistas, estudiantes, pueblos originarios y de manera muy especial por las y los parlamentarios de México, “su apoyo no sólo reconforta al pueblo palestino sino también lo alienta a seguir en pie, a seguir creyendo que un mundo más justo es posible”.

Agradeció “profundamente” que México se haya sumado a los procedimientos judiciales en la Corte Internacional de Justicia contra las acciones de Israel y a favor de la colaboración de la Agencia de Naciones Unidas, contribuyendo al esclarecimiento de la verdad y la rendición de cuentas y reconoció los votos favorables de nuestro país, a las resoluciones de la Asamblea General de la ONU que apoyan el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación soberanía y reconocimiento de sus estados.

“estos gestos no son menores, son decisiones que reafirman la vigencia del derecho internacional frente a la ley del más fuerte, y son sobre todo, expresiones de una amistad sincera que trasciende gobiernos y coyunturas”, apuntó.

La instalación del Grupo de Amistad México-Palestina, fue encabezada por el diputado federal de Morena, José Narro Céspedes, acompañado del Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña que lamentó lo que sucede en Palestina.