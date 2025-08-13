“El elevador no se desploma, dio una falla mecánica”: jefe de Gabinete de la alcaldía Benito Juárez

Bernardo Lartigue, jefe de Gabinete de la alcaldía Benito Juárez, aseguró que el elevador de Plaza Mitikah no se desplomó y que el accidente ocurrido la tarde de ayer se debió a un error de programación.

“El elevador no se desploma dio una falla mecánica, producto de baja, sube, un error de programación y nunca estuvo comprometida la seguridad de las personas”, sostuvo Bernardo Lartigue,

En entrevista con Héctor Jiménez Landín para Horizonte H de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, adelantó que “las dos personas que resultaron lesionadas estarán dadas de alta en las próximas horas sin gravedad alguna”.

“Alguna con alguna crisis nerviosa importante… nada que comprometa su salud para que puedan salir adelante del hospital donde están siendo atendidas”, precisó Bernardo Lartigue.

Sobre la plaza comercial, señaló que permanece cerrada desde ayer que se presentó el accidente y que los representantes legales tendrán que responder al requerimiento que ayer les fue notificado alrededor de la medianoche “con la intención de que sus responsables de instalaciones y de Protección Civil nos hagan favor de enterarnos de la situación que prevalece y de que ya no exista riesgo”.

Refirió que en cuanto eso suceda, calificarán el asunto y cuando lo soliciten procederán al retiro del perímetro de seguridad, agregó que “también con el tema de una activación, de un evento que hubo ayer en la plaza, el cual no contó los permisos necesarios para llevarse a cabo , también tendrán que aclararlo”.