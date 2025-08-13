Dictan segunda vinculación a proceso a implicados en secuestro y muerte de Fernandito

Este miércoles 13 de agosto una jueza de control vinculó a proceso a Carlos N, Lilia N y Ana Lilia N por el delito de secuestro con complementación típica y punibilidad autónoma de haber causado la muerte del pasivo en agravio de Fernando, el niño de cinco años que fue asesinado, porque su madre no pagó una deuda de mil pesos.

Durante la audiencia la impartidora de justicia en el Estado de México fijo un plazo de dos meses para el cierre de investigación y ordenó la medida cautelar de prisión preventiva justificada. El evento jurídico se realizó en la sala número ocho del Juzgado de Control de Juicio Oral de Ejecución de Sentencias del Poder Judicial adscrito al penal estatal Neza-Bordo.

Los primeros reportes han revelado que la juzgadora argumentó su decisión con base a las pruebas presentadas por la Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Durante la audiencia se reclasificó el delito de secuestro que causó la muerte a secuestro con complementación típica y punibilidad autónoma de haber causado la muerte del pasivo en agravio de un niño.

Por otro lado, también validó las prueba periciales de la FGJEM, que indican que en diferentes partes de la vivienda hallaron manchas hemáticas donde habrían causado la muerte, sitio distinto de donde fue hallado el cuerpo. Lilia fue la persona que prestó el dinero a la madre de Fernando y con ayuda de Ana Lilia y Carlos privaron de la vida al menor.

Luego de dos horas y diez minutos, la jueza fijó como plazo de cierre de investigación el próximo 13 de octubre. A los imputados, también se les procesa por el delito de desaparición de persona.