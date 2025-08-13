Días feriados: ¿Cuánto dinero deben cobrar los trabajadores que laboren el 1 de septiembre en México?

Miles de personas pertenecientes a la población trabajadora en México han recurrido a las plataformas digitales para cuestionarse si el próximo lunes 1 de septiembre es considerado como un día de descanso obligatorio y en caso de ser así cuánto dinero es que tendrían que cobrar por ofrecer sus servicios en un día feriado oficial, por ello en esta nota te diremos qué es lo que dice la Ley Federal del Trabajo en torno a este tema.

Como se dijo antes, miles de personas pertenecientes a la población trabajadora ya comenzaron a cuestionarse si el 1 de septiembre será considerado un día de descanso obligatorio y esto se debe a que en la referida fecha será sumamente trascendental en la vida pública nacional ya que la Presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum, ofrecerá su Primer Informe de Gobierno y se tiene prevista su participación en la toma de protesta de los nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los días feriados oficiales se pueden consultar en el artículo 74 de la LFT. Foto: Freepik

¿Cuánto dinero tienen que cobras los trabajadores que laboren el próximo lunes 1 de septiembre en México?

Según lo estipulado en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, el 1 de septiembre no está considerado como un día de descanso obligatorio, por lo que todas las trabajadoras y trabajadores mexicanos que laboran durante la referida fecha cobrarán su salario de manera habitual.

El 1 de septiembre Claudia Sheinbaum ofrecerá su Primer Informe de Gobierno. Foto: Cuartoscuro

Por otra parte, el mismo artículo de la Ley Federal del Trabajo se indica que el próximo descanso obligatorio para la población trabajadora de México está contemplado para el martes 16 de septiembre, fecha en la que se conmemora el aniversario de la Independencia de la República Mexicana.

En el caso de los trabajadores que ofrezcan sus servicios el próximo 16 de septiembre, el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo indica que tendrán derecho a recibir, independientemente del salario que les corresponde por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado, lo que quiere decir que, al finalizar su jornada deben cobrar un salario triple.

Estos son todos los días feriados que le restan al 2025, según la Ley Federal del Trabajo

En el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo se indica que para el resto del 2025 se tienen contemplados tres días de descanso obligatorios, cuyas fechas y motivos se especifican a continuación:

Martes 16 de septiembre por el aniversario de la Independencia de México

Lunes 17 de noviembre en conmemoración de la Revolución Mexicana (20 de noviembre)

Jueves 25 de diciembre por Navidad

Para finalizar, se recuerda que, en caso de tener alguna duda referente a los días de descanso obligatorio o cualquier otro tema en materia laboal, puedes comunicarte a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), a través de los teléfonos 800 911 7877 y 800 717 2942 o si lo prefieres puedes enviar un correo electrónico a la dirección orientacionprofedet@stps.gob.mx donde personal de la referida institución les dará respuesta a tus inquietudes.