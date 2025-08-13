Detienen a sujeto que agredió durante dos años a su pareja sentimental

Por maltratar física y verbalmente a quien era su pareja sentimental, un sujeto fue aprehendido por autoridades oaxaqueñas y presentado ante el Ministerio Público, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Mediante un comunicado de prensa, la dependencia estatal señaló que el presunto responsable de violencia familiar y de pareja fue capturado por agredir a su esposa en distintos domicilios de la región central del estado.

“De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima fue agredida, al menos, en seis ocasiones diferentes tanto en forma verbal como física, durante un periodo que abarca de 2023 a 2025. Los hechos ocurrieron en diferentes puntos de los Valles Centrales, principalmente en los municipios de Oaxaca de Juárez y Tlalixtac de Cabrera. “Al tener conocimiento de los hechos, la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género, la cual, después de realizar las primeras indagatorias logró obtener y ejecutar la orden de aprehensión correspondiente”, narró la corporación.

Presentan a presunto agresor ante autoridades locales

Luego de realizar una exhaustiva labor de investigación, agentes estatales lograron identificar al sujeto, ubicarlo y, posteriormente, presentarlo ante las autoridades correspondientes.