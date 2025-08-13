Detienen a seis tras enfrentamiento con comerciantes en Ciudad Madero

Un operativo de la Guardia Estatal en la colonia Lucio Blanco de Ciudad Madero, Tamaulipas, derivó en un enfrentamiento con comerciantes, dejando un saldo de seis personas detenidas y un bloqueo en la avenida Tamaulipas.

El secretario del ayuntamiento de Ciudad Madero, Héctor Marín, aseguró que los elementos actuaron conforme a sus protocolos y negó que entre los detenidos haya una mujer embarazada, como afirman algunos comerciantes.

“A los elementos de la Guardia se les indicó que actuaran dentro de lo que su preparación les permite, realizando los protocolos pertinentes”, declaró.

Marín confirmó que uno de los arrestados fue consignado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por presuntamente agredir con una piedra a una mujer policía, y recalcó que el gobierno municipal rechaza cualquier acto de violencia.

Por su parte, la líder de los comerciantes, Graciela Candelario, acusó que los uniformados usaron gas lacrimógeno y golpearon a una joven identificada como Jessica antes de detenerla junto con otras cinco personas: Luis, José, otro hombre de nombre Luis, Carlos y Fernando. Aseguró que, aunque existió una mesa de diálogo previa, decidieron instalarse pese a la presencia de las corporaciones.

Las autoridades municipales han reiterado que el tianguis no puede instalarse los miércoles en el camellón de la avenida Cuauhtémoc, argumentando que vecinos y otros comerciantes se oponen a la habilitación de lo que llaman un botadero en esa zona.

En protesta por las detenciones, un grupo de tianguistas bloqueó la avenida Tamaulipas, afectando la circulación en uno de los principales puntos comerciales y residenciales de la ciudad.