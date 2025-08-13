Detienen a “El 80” y “Lady Drones” en Champotón

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche anunció la detención de dos objetivos de importancia federal en un operativo llevado a cabo en el municipio de Champotón. Se trata de “El 80” y “Lady Drones”, quienes estarían ligados a un grupo generador de violencia.

Marcela Muñoz, titular de la SPSC, anunció dicha detención en Champotón en la que se capturaron a 2 hombres y 3 mujeres, además de 4 menores de edad, incluyendo un bebé, sobre los cuales se dijo que se les dará el trato correspondiente.

“Gracias a las cámaras y arcos de seguridad de la policía estatal dimos con este grupo dentro del cual se logró capturar una mujer identificada como objetivo prioritario a nivel federal por delitos de alto impacto en Jalisco y por homicidios con explosivos con drones a militares y policías”, detalló.

Se dio a conocer que los detenidos llevaban consigo un arma que fue encontrada en el interior de la camioneta en la cual viajaba este grupo, la cual lucía bañada en oro y con las siglas del CJNG, además de armas cortas y largas. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Debido a la peligrosidad de los detenidos las instalaciones donde se encuentran permanecen custodiadas por un importante número de agentes policíacos y de la Unidad de Respuesta Inmediata de la SPSC.