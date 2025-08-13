Departamento del Tesoro de Estados Unidos anuncia sanción contra 13 empresas mexicanas por FRAUDE ligado al CJNG

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) anunció sanción en contra de cuatro personas y 13 empresas mexicanas vinculadas con un fraude relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"El CJNG es un cártel brutalmente violento que está inundando nuestro país con fentanilo y complementa cada vez más sus ganancias del narcotráfico con fuentes de ingresos alternativas como el fraude de tiempo compartido y el robo de combustible", indica el Tesoro estadounidense en un comunicado.

El Departamento del Tesoro refiere que la sanción está dirigida en contra de cuatro individuos y 13 empresas mexicanas establecidas "o cerca de Puerto Vallarta, un popular destino turístico que también sirve como fortaleza estratégica para el CJNG".

Se informa que el Tesoro "ha tomado una serie de acciones enfocadas en los diversos ingresos que fluyen beneficiando a los carteles, los cuales incluye el robo de combustible, contrabando de personas, extorsión, y fraude. Tanto el Tesoro y sus socios buscan quebrantar todos los flujos de ingresos de los cárteles".

Bahía de Banderas, en Nayarit | Cuartoscuro

¿Cómo opera este fraude que sanciona el Tesoro en cuanto a tiempos compartidos?

De acuerdo a lo que informa el comunicado difundido por el Departamento del Tesoro, los cárteles establecidos en México apuntan a los propietarios estadounidenses de tiempos compartidos a través de call centers ubicados en nuestro país, los cuales son atendidos por operadores que hablan inglés de manera fluida.

"A partir de aproximadamente 2012, el CJNG tomó el control del esquema de tiempo compartido en Puerto Vallarta, Jalisco y los alrededores. Estas estafas complejas a menudo se dirigen a los estadounidenses mayores que pueden perder los ahorros de toda su vida. El ciclo de vida de estos esquemas de estafa puede durar años, resultando en una devastación emocional y financiera de las víctimas mientras que los cárteles se enriquecen como el CJNG", indica el texto.

Describen que los cárteles obtienen información de los propietarios americanos en México por cómplices internos de los resorts de tiempos compartidos. Después de obtener la información de los propietarios de tiempos compartidos, los cárteles, a través de sus call centers, contacta con la víctima por teléfono y afirman ser corredores de tiempo compartido externos con sede en Estados Unidos, abogados o representantes de ventas en las industrias de tiempo compartido, viajes, bienes raíces o servicios financieros.

"El fraude puede incluir estafas de salida de tiempo compartido (también conocidas como estafas de reventa de tiempo compartido), estafas de alquiler de tiempo compartido y estafas de inversión en tiempo compartido".

Los call center serían también importantes en la operación de este fraude | Cuartoscuro

¿Cuáles son las 13 empresas sancionadas por Estados Unidos?