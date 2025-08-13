CURP biométrica en CDMX: así puedes sacar una cita para obtener este documento obligatorio

Félix Arturo Arce Vargas, Director General del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), señaló que la CURP biométrica ya se puede tramitar en la Ciudad de México, sin embargo, precisó que para obtener dicho documento se debe obtener una cita pues este trámite solo se podrá realizar en un módulo específico, por ello, en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que será a partir del próximo mes de octubre cuando la CURP biométrica se pueda tramitar en todo el territorio nacional, sin embargo, actualmente se implementaron módulos piloto en distintos puntos del territorio nacional, lo cual, permitirá agilizar el proceso y familiarizar a la población con este trámite, en el cual, se tomará registro de distintos datos biométricos como las huellas dactilares, escaneo de iris y firma electrónica.

La CURP biométrica ya se puede tramitar en CDMX. Foto: X: R2D2ARCE

Por otra parte, también es importante mencionar que la CURP biométrica también podrá ser obtenida por niñas y niños y se indica que la información documentada también servirá para crear la Plataforma Única de Identidad, con la cual, se pretende agilizar los trabajos en materia de desaparición de personas y otros trámites.

¿Cómo solicitar una cita para tramitar la CURP biométrica en CDMX?

Como se dijo antes, actualmente solo hay un módulo del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO) en la Ciudad de México en el que se puede tramitar la CURP biométrica y dicho inmueble está ubicado en el número 102 de la calle de Londres en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

El horario de servicio de dicho módulo del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO) es de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas y se indica que solo se atenderá a las personas que cuenten con una cita, la cual, se podrá solicitar a través de este enlace, asimismo, se indica que la solicitud de este documento no tiene costo alguno.

La CURP biométrica también podrá ser solicitada por niñas y niños. Foto: X: R2D2ARCE

Respecto a la documentación que se debe presentar para obtener la CURP biométrica en la Ciudad de México, se indica que los interesados deben presentar una Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cartilla militar), CURP certificada emitida por el Registro Civil y un correo electrónico válido, en caso de que el solicitante sea menor de edad, deberá acudir acompañado por su padre, madre o tutor, quien también deberá presentar su CURP certificado para poder completar el trámite.

En caso de tener dudas en torno al trámite de la CURP biométrica, el Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO) puso a disposición su Centro de Atención y Servicios, al cual, puedes comunicarte llamando al 800 911 1111 extensiones 15100 y 15101 de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 16:00 horas.