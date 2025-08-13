CURP biométrica avanza en Nayarit: ¿cuándo inicia el registro?

El gobierno del estado de Nayarit inició este miércoles 13 de agosto la primera etapa de la nueva identificación personal denominada CURP ID. El evento fue encabezado por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y su esposa la presidenta de los sistemas DIF Beatriz Estrada Martínez.

Quien dio los datos por menores de este proceso fue la secretaria general de Gobierno Rocío González García, quien explicó en qué consistirá esta nueva y actualizada identificación.

"Ahora es ID, es decir, que se adicionaron datos biométricos como reconocimiento de las huellas, reconocimiento del iris, fotografía oficial y la firma electrónica. Esto es un paso trascendental a la digitalización y aquellas personas que desean obtener esta CURP ID ya podrán iniciar a incluir sus datos como podemos ver en este evento de arranque y de inicio y de la presentación de este proyecto" declaró la encargada de la política interna del estado de Nayarit.

La secretaria general de Gobierno, Rocío González García, detalló que la implementación será un proceso gradual que comienza con la capacitación del personal de los Registros Civiles en todo el estado. FOTO: Cortesía gobierno del estado

El CURP biométrico será registrado por personas capacitadas

Señaló que como un primer paso es la capacitación del personal que elabora el Registros Civil, tanto estatal como los municipales.

"En Nayarit apenas iniciamos con la primera etapa. Primeramente que las personas que laboran en el Registro Civil del gobierno del Estado entraron a un tema de capacitación. Iniciará en una situación gradual no obligatoria porque estos datos biométricos e identificación será presentada de manera gradual" sostuvo González García.

También comenzarán con la instalación de equipos biométricos, se pretende que en septiembre se cuente con un porcentaje elevado de la obtención de los datos.

La nueva CURP ID incluirá datos biométricos como huellas dactilares y reconocimiento de iris para garantizar una mayor seguridad en la identidad de los ciudadanos. FOTO: Cortesía gobierno del estado

Buscan que las personas se registren en este nuevo sistema

La entrevistada dijo que en el Hospital de la Mujer, que está en la zona oriente de la capital del estado ya se encuentra un equipo biométrico y hayan comenzado con el levantamiento de datos.

En el 16 de octubre a nivel nacional inicia oficialmente la identificación de la CURP ID. González García finalizó diciendo que es una actividad cuidada y con altos estándares de protección de los datos que se anexen.