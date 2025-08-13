¿Cuánto cuesta el regreso a clases 2025? Padres gastan hasta $2,300 por hijo en útiles escolares

El inicio del ciclo escolar 2025-2026 se acerca, padres y madres de familia ahorran para la compra de útiles escolares. Guadalupe Carrillo González, directora de una de las distribuidoras papeleras en Chiapas estima que por cada alumno de primaria pueden gastar desde 250 y hasta 2 mil 300 pesos duplicando para quienes tienen dos hijos en el nivel básico.

Aunque depende si es escuela pública o privada en este último caso se incrementa el gasto de acuerdo a marcas y presentaciones requeridas por las instituciones educativas. Carrillo destaca que el comercio local ofrece ventajas que las grandes cadenas no brindan, como la flexibilidad en pagos y convenios con organizaciones.

Autoridades educativas recomiendan reutilizar útiles en buenas condiciones. Foto: Archivo

Si bien reconoce que las grandes empresas cuentan con precios más competitivos debido a su volumen de compra, afirma que lo local ha logrado crecer año con año. Sin embargo, las autoridades educativas recomiendan revisar el material escolar del año anterior para reutilizar lo que esté en buenas condiciones, aprovechar ofertas y descuentos en papelerías, investigar los precios de los útiles escolares en diferentes establecimientos para encontrar las mejores opciones.

Los útiles escolares pueden convertirse en un dolor de cabeza para los padres

En México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emite cada ciclo escolar una lista base de útiles escolares recomendados para los niveles de preescolar, primaria y secundaria, esta lista tiene como objetivo facilitar el aprendizaje y evitar gastos innecesarios, aunque cada escuela puede hacer ajustes según sus necesidades particulares.

Padres de familia deben comparar costos antes de comprar. Foto: Archivo

Para preescolar, se recomienda que los niños cuenten con crayones, lápices de colores, tijeras de punta roma, pegamento en barra, cuaderno para dibujo, plastilina, pinceles, acuarelas y papel bond; además, se sugiere llevar toallitas húmedas, papel crepé, una bata para actividades artísticas y, en algunos casos, material didáctico adicional.

En educación primaria, los alumnos deben llevar cuadernos de cuadrícula grande (para primeros grados) y cuadrícula chica o rayados (para grados mayores), lápices del número 2, sacapuntas, borrador, colores de madera, tijeras, pegamento, regla, estuche para útiles, cuaderno de dibujo y, a partir de cuarto grado, bolígrafos, marcatextos y juego de geometría, también puede incluirse un diccionario escolar, hojas blancas y de colores, así como material adicional según la escuela.

Para secundaria, la lista se amplía según las materias; se requiere un cuaderno por asignatura, bolígrafos de varios colores, lápices, borrador, regla, juego de geometría, colores o marcadores, pegamento, tijeras y calculadora científica, especialmente para materias como matemáticas y física, además, algunas escuelas solicitan carpetas, hojas blancas, hojas recicladas, material de laboratorio o libros de consulta específicos.

La SEP recomienda a las familias revisar los útiles del ciclo anterior para reutilizar materiales en buen estado, comparar precios y aprovechar ofertas, también sugiere esperar a que los docentes entreguen la lista definitiva de acuerdo a sus planes de clase, con una planificación adecuada, es posible reducir el gasto y al mismo tiempo garantizar que los estudiantes cuenten con lo necesario para su aprendizaje.