¿Cuándo reabrirá Plaza Mitikah tras desplome de elevador?

El alcalde de Benito Juárez, Ciudad de México, Luis Mendoza Acevedo, aseguró que la Plaza Mitikah permanecerá cerrada hasta que las condiciones del lugar sean seguras para las personas que visiten este centro comercial. Así lo dio a conocer a través de su cuenta de X, antes Twitter.

"La Plaza Mitikah permanecerá cerrada hasta que garantice que es segura para todos los visitantes y vecinas y vecinos de Benito Juárez. No nos dejaremos presionar por ningún tipo de cuestiones, el #OrdenYSeguridad en Benito Juárez es primero. #PlazaMitikah #BenitoJuarez #CDMX", expresó.

Asimismo, Mendoza Acevedo dio a conocer que personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la Ciudad de México, adscrito a la alcaldía Benito Juárez, colocó sellos de suspensión de actividades en Plaza Mítikah y aseguró que continuarán los trabajos de supervisión del lugar.

Personal del Invea de CDMX colocó sellos de suspensión en la Plaza Mitikah. Foto: X, @LuisMendozaBJ

¿Qué pasó en la Plaza Mitikah?

Ayer martes 12 de agosto, se reportó que uno de los elevadores de la Plaza Mitikah había caído con personas en su interior. De acuerdo con información de la alcaldía Benito Juárez el hecho ocurrió en la planta baja al sótano 7; el elevador sufrió tres paradas abruptas, por lo que su caída fue escalonada.

El saldo de este incidente fue de dos personas heridas: un hombre de 47 años de edad y una mujer de 60, cuyas identidades no fueron reveladas. Al respecto, Bernardo Lartigue, jefe de Gabinete de la alcaldía Benito Juárez, explicó en entrevista para El Heraldo Televisión que las 2 personas que resultaron lesionadas serán dadas de alta en las próximas

"Alguna con alguna crisis nerviosa importante, nada que comprometa su salud para que puedan salir adelante del hospital donde están siendo atendidas”, precisó

Personal del INVEA adscrito a la alcaldía Benito Juárez colocó sellos de suspensión de actividades en Plaza Mítikah. Se continuará en la supervisión del lugar. pic.twitter.com/NWDU8bd4zY — Luis Mendoza Acevedo (@LuisMendozaBJ) August 13, 2025

Representantes legales deberán responder al requerimiento de la alcaldía

Respecto al cierre de la plaza comercial, el jefe de Gabinete de Benito Juárez precisó que permanecerá cerrada; además, los representantes legales tendrán que responder al requerimiento que les fue enviado, con el fin de de que sus responsables de instalaciones y de Protección Civil informen a las autoridades de la alcaldía sobre la situación que prevalece y garanticen que ya no existe ningún riesgo para los visitantes.

"En cuanto eso suceda, nosotros calificaremos el asunto y nos soliciten, procederemos al retiro del perímetro de seguridad", apuntó el funcionario.