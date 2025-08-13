¿Cuando inaugurará la Línea 4 del Metrorrey? esto respondió Samuel García

Samuel García, gobernador de Nuevo León, confirmó en conferencia de prensa la fecha estimada para inaugurar la Línea 4 del Metrorrey en el municipio de Monterrey, que irá desde el Obispado hasta el Aeropuerto Internacional de Monterrey y conectará con las Líneas 6 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo.

La ruta de la Línea 4 tendrá un total de 7 estaciones, a lo largo de 7.62 kilómetros, lo que cubrirá sitios clave en la zona metropolitana de Monterrey, por lo que pasará por centros comerciales, áreas residenciales, hospitales, centros urbanos y sitios turísticos.

¿Cuándo abre la Línea 4?

El mandatario estatal mencionó en conferencia de prensa que las obras prevén finalizar antes del arranque del Mundial de Futbol 2026, por lo que se prevé que la Línea 4 inicie operaciones antes del 11 de junio, fecha en la que se fijó la inauguración con sede en el Estadio Azteca de la CDMX.

¡Antes del mundial Samuel García va a inaugurar la Línea 4 del METRORREY!



Estas fueron sus declaraciones durante la presentación de sus avances de obra la semana pasada, asegurando que del Obispado al Aeropuerto estará operando el Metro Regiomontano.



1/3 pic.twitter.com/ipAjItNpgE — Santi VR (SNT Movilidad Urbana) (@SntVTC) August 13, 2025

García mencionó que la primera etapa de la ruta estará conformada por las estaciones de Obispado, ISSSTE, Serafín Peña, Pino Suárez, Juárez, Palacio Municipal y Santa Lucía,

El proyecto vial planea facilitar el traslado en la zona occidente y centro de Monterrey, pues conectará con el Aeropuerto, cuya demanda supera los 500 mil pasajeros mensuales, según información del Congreso Nacional de la Industria Turística.

De acuerdo con información del Gobierno del Estado, más de 3 mil trabajadores se encuentran trabajando en la ruta de las nuevas Líneas de Metrorrey, cientos de miles de personas beneficiadas y 21 nuevas estaciones, lo que lo convierte en el monorriel más grande de Latinoamérica.

Estaciones de la Línea 4

Hospital de Ginecología

Palacio Municipal

Pabellón

ISSSTE

Obispado

San Jerónimo

Pablo González

edg