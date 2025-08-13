¿Cuáles son las 13 empresas mexicanas sancionadas por el Tesoro de EU, por fraude ligado al CJNG? | LISTA

En total, 13 empresas mexicanas fueron sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por un fraude ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en relación a tiempos compartidos en Puerto Vallarta, Jalisco.

Según lo informado por las autoridades estadounidenses, las empresas forman parte de una red que lidera Michael Ibarra Díaz Jr., sancionado también por la OFAC y a quien describen como "un empresario aparentemente legítimo del sector turístico", quien "está involucrado en fraudes de tiempo compartido en nombre del CJNG".

Se dieron a conocer los nombres de estas trece empresas mexicanas, las cuales están relacionadas con la operación de tiempos compartidos, además de operadores turísticos, inmobiliarias y también con una firma de contabilidad. Si bien la mayoría de estas 13 empresas se encuentran en Puerto Vallarta, Jalisco, dos son originarias de Nayarit y Guadalajara.

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned Mexican individuals and companies linked to timeshare fraud by the terrorist Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG).



CJNG is a brutally violent cartel that is flooding our country with fentanyl and is increasingly… — Treasury Department (@USTreasury) August 13, 2025

¿Cuáles son las 13 empresas sancionadas por el Tesoro de Estados Unidos?

Según el comunicado en el que dieron a conocer el castigo a estas 13 empresas, el CJNG opera un fraude con tiempos compartidos que tienen en la mira a ciudadanos adultos mayores estadounidenses que tienen estos tiempos compartidos. Desde hace 13 años, se recopiló información sobre los propietarios de estos esquemas turísticos, gracias a contactos establecidos al interior de los hoteles o resorts.

Luego, presuntos operadores de call centers con inglés fluido se comunican con los dueños haciéndose pasar por abogados, vendedores o incluso empresarios en Estados Unidos, ofreciendo comprar esos tiempos compartidos, rentarlos o invertir en otros. Las empresas mexicanas sancionadas por el Tesoro son las siguientes: