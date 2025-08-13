Corte retira de lista asuntos de prisión preventiva oficiosa

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró los dos proyectos sobre prisión preventiva oficiosa de la lista preliminar de asuntos que discutirá el Pleno el próximo martes.

En la lista de la sesión extraordinaria que se realizará el próximo 19 de agosto sólo aparecen dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Poder Ejecutivo Federal contra el decreto por el que se reforma la Constitución de Yucatán en materia de reforma al Poder Judicial, publicado el 5 de marzo de 2025.

Los proyectos de Jorge Mario Pardo Rebolledo y de Margarita Ríos Farjat sobre prisión preventiva todavía estaban en la lista de este 12 de agosto.

Incluso, Daniel García Rodríguez, cuyo caso derivó en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre esta figura, acudió este martes a la SCJN con la intención de ingresar a la sesión del Pleno y esperando que se resolviera ese asunto en manos de Pardo Rebolledo.

Desecharon 137 juicios de inconformidad

Ayer, los ministros desecharon 137 juicios de inconformidad promovidos contra dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras que un recurso más, presentado por la asociación Poder Ciudadano, fue desestimado.

También fue revisada una acción de inconstitucionalidad que impugnó la legislación electoral en Coahuila.

Este martes, la ministra presidenta Norma Piña señaló que todavía deben revisar el asunto de Yucatán y podrían llegar más impugnaciones en la materia, por lo que convocó a una sesión extraordinaria para el próximo 19 de agosto.

“Voy a convocar a una sesión extraordinaria el próximo martes 19 (de agosto), básicamente para ver la acción electoral que ya tenemos listada, y también, en caso de que llegue alguna impugnación, porque sería a más tardar el 28 de agosto que nos fuera enviada alguna impugnación y, además, hacer la declaratoria respectiva que nos corresponde conforme a nuestra competencia respecto de candidatos de Sala Superior del Tribunal Electoral”, indicó Piña.