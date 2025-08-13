Como de película: policías realizan persecución por azoteas y capturan a asaltante de tienda de conveniencia

En una escena digna de una película de acción, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de 35 años tras una intensa persecución por las azoteas de la alcaldía Miguel Hidalgo.

El sujeto, señalado como presunto responsable de robar una tienda de conveniencia, fue capturado en posesión de una réplica de arma de fuego corta, una navaja, un bolso tipo cangurera y dinero en efectivo sustraído del establecimiento.

El incidente ocurrió cuando operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente alertaron sobre un robo en una tienda ubicada en la esquina de la calzada México-Tacuba y el Circuito Interior, en la colonia Agricultura.

Según el encargado del negocio, el sospechoso ingresó al local, lo amenazó con lo que parecía ser una pistola y huyó con el dinero de la caja registradora.

Los policías iniciaron una persecución inmediata, que llevó al sujeto a trepar por los tejados de varias propiedades en un intento por escapar. Con el permiso de los propietarios, los oficiales ingresaron a los inmuebles y continuaron el seguimiento hasta lograr la detención del implicado.

Tras una revisión, se le decomisaron los objetos mencionados, incluyendo dos bolsas con monedas y billetes presuntamente provenientes del robo. El detenido fue informado de sus derechos y trasladado, junto con lo asegurado, ante el Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Cae asaltante en posesión de reloj robado

El detenido se encontraba armado. Foto: SSC

También en la Miguel Hidalgo, elementos de la SSC detuvieron a un hombre de 47 años en la alcaldía Miguel Hidalgo, acusado de asaltar a un ciudadano con un arma de fuego. El sujeto, quien despojó a su víctima de un reloj de alta gama y dinero en efectivo, fue capturado tras una rápida intervención policial en la colonia Ampliación Granada.

El hecho ocurrió durante un recorrido de vigilancia en el cruce de las calles Lago Zurich y Lago Andromaco, cuando un hombre de 34 años solicitó auxilio a los oficiales. La víctima señaló a un sujeto que huía a pocos metros como el responsable de haberlo amagado con una pistola para robarle sus pertenencias.

Los policías actuaron de inmediato y, tras darle alcance, realizaron una revisión precautoria conforme a los protocolos de actuación. Durante la inspección, los uniformados encontraron entre las ropas del sospechoso un arma de fuego corta con dos cartuchos útiles, el reloj de pulsera de alta gama y el dinero en efectivo, los cuales fueron reconocidos por el denunciante como suyos.

El detenido fue informado de sus derechos y trasladado, junto con el arma y los objetos recuperados, ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.