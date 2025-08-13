Claudia Sheinbaum afirma que México es el principal destino turístico de los estadounidenses

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que México es el principal destino de los turistas estadounidenses, luego de que el Departamento de Estado emitiera una alerta por terrorismo para nuestro país. En la conferencia de prensa matutina, destacó que un millón de ciudadanos estadounidenses han decidido vivir en México. "Como México no hay dos”, expresó en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

Este martes el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó las alertas de viaje para sus ciudadanos que están México ya que en 30 de 32 estados hay riesgo de violencia por terrorismo.

"Sí, pero eso es porque ellos, hacen esto desde hace mucho tiempo. Ahora le usan esta palabra, pues porque así nombraron a los carteles", acotó.

La titular del Ejecutivo Federal subrayó que el “principal destino turístico de los estadounidenses es México”.

“Bueno, aquí viven cerca de un millón de estadounidenses, porque les gusta más vivir aquí, porque han decidido vivir. Y aquí, bueno, el sureste, la península de Baja California, el Pacífico, la Ciudad de México, es el el principal destino de Estados Unidos, México”, recalcó.

Emiten alerta de viaje en destinos mexicanos

Ayer, el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó las alertas de viaje para sus ciudadanos que están en México ya que en 30 de 32 estados hay registro de terrorismo, delincuencia organizada y secuestro.

En esta actualización ya se incluye el riesgo de violencia por terrorismo, después de que ese país declaró organizaciones terroristas a cárteles de la droga mexicanos como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Unidos, del Noreste, del Golfo y a la Nueva Familia Michoacana.

EU advierte por presencia de cárteles de droga en 30 de los 31 estados mexicanos

FOTO: Cuartoscuro

En el interior reporte se alertaba de secuestro, delincuencia organizada y homicidios y otros delitos. Ahora se señala que que no se registra riesgo de violencia por terrorismo en Yucatán y Campeche. En el caso de la ciudad de México pide que se tenga mayor precaución por terrorismo y delincuencia organizadas.

Sheinbaum desmiente afectaciones al turismo por sargazo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que aunque hay presencia de sargazo en las playas en Quintana Roo, no ha disminuido el turismo. En la conferencia de prensa matutina, indicó que se está trabajando de forma coordinada con el gobierno que encabeza Mara Lezama, la Secretaría de Marina y empresarios.

“Ha habido un trabajo muy importante de la gobernadora de la Secretaría Marina, de los hoteleros también que han estado trabajando. Realmente no hay un impacto real que uno pueda ver que debido al sargazo que hay en algunas playas ha disminuido el turismo en Quintana Roo, pero hay que atenderlo”, aseguró.

La titular del Ejecutivo Federal dijo que hasta el momento, no es claro cuál es el origen del sargazo. Sin embargo, existen versiones científicas sobre los efectos de la desforestación de la Amazona. De cualquier modo, la mandataria se comprometió a atender la problemática. Gobierno Federal y estatal colaboran para atender problemática de sargazo

FOTO: Cuartoscuro

“Hay quien habla que está impactando el cambio climático porque sargazo siempre ha habido solamente que no llegaba al Caribe mexicano sino que se iba a otros lados. Entonces hay un grupo de investigación que tiene Rosaura que están trabajando sobre las causas de la llegada del sargazo y la colaboración internacional que pudiera haber para atenderlo”, comentó.

De las acciones que se están llevando a cabo, la presidenta detalló que “es la contención del sargazo para que no llegue a las playas como las barreras, las máquinas que están recogiendo el sargazo y en la otra línea es cómo usamos el sargazo para algo que funcione, para que no sea solo basura que pudiera llegar incluso pues a generar un problema en términos de dónde se deposita el sargazo”.

