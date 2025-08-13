Chambatón Escobedo: encuentra trabajo en la subasta de empleo más grande de Nuevo León

El próximo 20 de agosto se llevará a cabo la octava emisión del Chambatón de Escobedo, una feria denominada por el gobierno local como la subasta más grande de empleo de Nuevo León. De acuerdo con la administración local, se ofertarán 4,000 vacantes de 80 empresas diferentes con sede en el municipio.
La cita es el próximo 20 de agosto en un horario de 10:00 a 15:00 horas en el salón Emperador Eventos, inmueble ubicado en avenida Raúl Salinas Lozano 237, Joyas de Anahuac.
Durante la realización de este evento se llevará a cabo la subasta del empleo, donde las empresas podrán realizar ofertas para los mejores candidatos. Se prevé que haya puestos para personas con toda clase de habilidades, así como niveles educativos.
¿Cómo registrarse al Chambatón de Escobedo, Nuevo León?
A fin de garantizar la forma en la que se se llevará a cabo el registro de los candidatos, así como la subasta de empleo, se solicita a los asistentes llevar a cabo un prerregistro en la página oficial de la Dirección de Empleo y Productividad, la cual se encuentra en ESTA LIGA.
Los datos que se solicitarán serán los siguientes:
- Nombre.
- Sexo.
- Fecha de nacimiento.
- Teléfono.
- Edad
- . Municipio.
- Si se cuenta con licencia de conducir.
- Último grafo de estudios.
- Qué tipo de trabajo se está buscando.
Consejos para encontrar trabajo más rápido en el Chambatón
- Investiga qué tipo de personal se busca en la empresa en la que te gustaría trabajar.
- No entregues ninguna solicitud en un lugar donde no te gustaría trabajar.
- Lleva tu currículum impreso y una versión digital por si se necesita.
- Procura vestir formal; de lo contrario, basta con tener buena higiene y presentación.
- Pide el contacto de quien te entrevista para hacer seguimiento de la solicitud.