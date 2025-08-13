Captan en VIDEO el momento en que un hombre roba un sillón de una mueblería de Naucalpan

Plataformas como Facebook, Twitter e Instagram se han vuelto una herramienta eficaz para denunciar actos de violencia o inseguridad. Un ejemplo de ello ocurrió en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, donde presuntamente un hombre robó un sillón de una mueblería.

De acuerdo con la cámara de seguridad que enfocó al implicado, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas el pasado 10 de agosto en un establecimiento dedicado a la venta de muebles. Hasta el momento se desconoce si hay personas detenidas por el caso.

En las imágenes que hann circulado en diversas redes sociales se observa a un hombre vestido de traje volteándo hacia varias direcciones, pareciera que busca alguna distracción de los clientes y los trabajadores para accionar. De pronto, en cuestión de segundos, toma un sillón color gris y huye de la toma.

Las acciones del sujeto provocaron una serie de comentarios, desde aquellos critican el sistema de seguridad de la tienda, así como los trabajadores de turno, hasta los que destacaron la habilidad del hombre para sacar un sillón sin ser visto. Incluso hubo quienes aseguran que el hombre no cometió el delito y únicamente cambió de sitio el sillón.

Qué canijo señor… Vio la oportunidad y se robó un sillón uD83DuDC00uD83DuDE31 así fue captado justo cuando sacaba el mueble, aprovechando la distracción de los trabajadores de una mueblería en el centro de #Naucalpan pic.twitter.com/lHKcEw7N1G — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) August 13, 2025

Entre los comentarios de los usuarios se encuentran los siguientes: