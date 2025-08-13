Cae pipa en socavón gigante sobre la Calzada Ignacio Zaragoza | FOTOS

Una pipa resultó afectada la tarde de este miércoles 13 de agosto luego de que cayera en un socavón formado sobre la Calzada Ignacio Zaragoza al oriente de la Ciudad de México. El percance ocurrió a la altura de la colonia Juan Escutia, así lo informó la alcaldesa de Iztapalapa Aleida Alavez Ruiz.

Debido al percance la vialidad presenta afluencia vehicular, por lo que se exhorta a los conductores a tomas vías alternativas como la Avenida Texcoco. A la zona han arribado elementos de Protección Civil y Bomberos de la CDMX los cuales realizarán las maniobras correspondientes para liberar la pipa de agua.

uD83DuDEA7?? La llanta trasera de una pipa de agua se atoró en un socavón que se abrió en los carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza, Col. Juan Escutia, sin desgracias que lamentar.

Personal de la alcaldía y de la @SSC_CDMX ya atienden la situación y aplican las medidas… pic.twitter.com/OliQ85ZpS4 — Aleida Alavez Ruiz (@ALEIDAALAVEZ) August 13, 2025

Los reportes preliminares apuntan a que el hundimiento se habría originado por una posible fuga en el drenaje, lo que provocó que el pavimento cediera. La circulación sigue parcialmente cerrada en dirección a la CDMX, mientras una grúa trabaja para retirar el vehículo y el personal de emergencias realiza maniobras en la zona para garantizar la seguridad de los conductores y peatones.

Cabe señalar que la Calzada Ignacio Zaragoza ha sido una de las vialidades más afectadas por las lluvias en los últimos días. Incluso la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha activado la Alerta Amarilla y Naranja en demarcaciones del oriente y sur como Iztapalapa, Xochimilco e Iztacalco.

Debido a las fuertes lluvias en gran parte de la CDMX, se implementó marcha de seguridad en las siguientes líneas del Metro capitalino: