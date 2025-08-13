Buscan a Nicolas Martínez Badillo de 70 años, desapareció el 10 de junio en Chapantongo, Hidalgo

La Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo publicó la ficha de búsqueda de Nicolas Martínez Badillo de 70 años que se encuentra desaparecido desde el pasado 10 de junio en Chapantongo, Hidalgo. Su familia solicita a las autoridades que se avance en las investigaciones.

De acuerdo con la ficha de búsqueda de Nicolas, tiene 1.65 metros de altura, es de complexión delgada y tiene el cabello corto y lacio de color entrecano, así como los ojos café claro. Al momento de su desaparición portaba un pantalón de mezclilla, botines cafés, chaleco azul con beige, su perfil de Facebook, donde compartía fotos con su familia, indica que es ingeniero en sistemas por el Instituto Politécnico Nacional.

Cualquier información que pueda contribuir al paradero de Nicolás es de suma importancia, la Procuraduría General de Justicia pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico de Procuratel: 800 912 1314, para recibir cualquier dato relevante. Este servicio está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, garantizando así la atención ininterrumpida de todas las llamadas y reportes.

¿Cómo reportar a una persona desaparecida en Hidalgo?

Para reportar la desaparición de una persona en Hidalgo, es fundamental recopilar la siguiente información: nombre completo, fotografía reciente, edad, estatura, peso, y características distintivas como lunares, tatuajes o cicatrices. También se deben incluir datos médicos como tipo de sangre, alergias y enfermedades, así como cualquier otra identificación relevante.

Ficha de búsqueda de Nicolás

Créditos: Procuraduría de Hidalgo

Una vez que se tienen estos datos, se puede iniciar la búsqueda oficial contactando a las siguientes instituciones: la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) al 800 912 1314, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo (CBPEH) al 717 6000 extensión 8015, y, en el caso de menores de edad, Alerta Amber Hidalgo.

Las autoridades consideran que la denuncia en línea agiliza la búsqueda en vida, ya que el registro activa de inmediato los mecanismos de alerta y emergencia, esta plataforma también contribuye a subsanar la falta de bases de datos unificadas y facilita la coordinación con la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales. Es importante destacar que para realizar este reporte no es necesario presentar una denuncia previa ante el Ministerio Público ni esperar 72 horas.

