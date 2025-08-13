Beca Rita Cetina: este es el día exacto para registrar a los alumnos de nuevo ingreso a secundaria

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que a partir del 15 de septiembre se abrirá el registro en línea, a nivel nacional, para que alumnas y alumnos de nuevo ingreso a secundaria puedan acceder a la Beca Universal Rita Cetina. Precisó que a partir de esa fecha madres, padres y tutores deberán realizar la inscripción de sus hijas e hijos para asegurar este beneficio.

Durante la entrega de tarjetas para uniformes y útiles escolares a 26 mil estudiantes de secundarias públicas de la capital del país, realizada en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca y encabezada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, el titular de la SEP explicó que esta beca, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca que ninguna niña, niño o adolescente abandone sus estudios por falta de recursos.

“La Beca Universal Rita Cetina representa el compromiso de nuestro gobierno con la educación pública y con el bienestar de las familias mexicanas”, subrayó.

Destacó el esfuerzo de los gobiernos estatales y municipales que, en coordinación con la Federación, fortalecen la economía familiar y garantizan la permanencia escolar. Recordó que la educación es un derecho y no un privilegio, tal como lo ha establecido la titular del Ejecutivo federal.

“Vamos a seguir trabajando para que las y los estudiantes tengan las mismas oportunidades y alcancen sus metas académicas, sin importar su condición económica. Educación para la transformación”, concluyó.

CS