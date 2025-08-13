Baja California se coloca como el estado con menos pobreza en México: Marina del Pilar

Baja California se colocó como el estado con menor pobreza en México, al registrar una disminución histórica tanto en pobreza general como en pobreza extrema, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó que este avance es resultado de una política pública centrada en atender a los sectores más vulnerables y en garantizar que los programas sociales lleguen a quienes más lo necesitan; asimismo, dijo, es fruto de la estrategia “Corazones”, enfocada en fortalecer el ingreso, la alimentación y el acceso a derechos básicos para las familias en situación de vulnerabilidad.

En ese sentido, la mandataria sostuvo que priorizar a los que menos tienen ha dado resultados visibles y motivadores para continuar por el mismo camino. Según los datos reportados por el Inegi, entre 2022 y 2024, la pobreza extrema pasó de 1.3% a 0.4%, mientras que la pobreza general bajó de 13.40% a 9.90%. Este cambio, subrayó Ávila Olmeda, refleja el compromiso de su administración con el bienestar de las familias y el trabajo coordinado con el Gobierno de México.

Estrategia integral de atención

La gobernadora resaltó que estos logros no son aislados, sino el resultado de una estrategia integral diseñada para combatir los rezagos. Además de la implementación de programas sociales, se han impulsado acciones económicas como créditos para emprendimiento, apoyos a pequeñas y medianas empresas y políticas para estimular el desarrollo local.

“Estamos trabajando intensamente desde Baja California para contribuir a que las personas tengan herramientas para construir sus sueños y oportunidades”, afirmó la mandataria estatal, quien insistió en que la coordinación con la federación es clave para ampliar el alcance de las políticas de bienestar.

La gobernadora sostuvo que que la coordinación con la federación es clave para ampliar el alcance de las políticas de bienestar. Foto: Especial

Un compromiso que continúa

Ávila Olmeda aseguró que la disminución de la pobreza y la pobreza extrema es un punto de partida para redoblar esfuerzos y subrayó que el objetivo es que nadie se quede atrás y que el desarrollo sea inclusivo, con beneficios tangibles para todas las comunidades.