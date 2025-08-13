Avanza nombramiento de Omar Reyes como titular de la UIF en el Congreso de la Unión

En comisiones del Congreso fueron aprobados los nombramientos que envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de María del Carmen Bonilla Rodríguez como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público y de Omar Reyes Colmenares como titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Ante senadores y diputados federales de la Tercera comisión de Asuntos Económicos de la Comisión Permanente ambos funcionarios comparecieron.

En su comparecencia, Omar Reyes Colmenares sostuvo que de ser ratificado actuará con legalidad, “no seremos un instrumento de persecución sino una herramienta de justicia”, además se comprometió a poner freno a la red de corrupción que desvía recursos públicos para enriquecer funcionarios particulares.

Sostuvo que ha representado a México en trincheras complejas y enfrentado amenazas reales con resultados tangibles, además de detener a criminales buscados a nivel internacional. También impulsará líneas de acción para consolidar a la UIF como una instancia técnica y efectiva contra los delitos financieros, así como potenciar la interoperabilidad de bases de datos y análisis de redes financieras en tiempo real en apego estricto a la legalidad.



FOTO: Cuartoscuro

Aseveró que la UIF tendrá un papel clave contra la extorsión para bloquear cuentas e impedir que grupos criminales sigan operando. Además se comprometió a mejorar los canales de comunicaciones con el Servicios de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en la lucha contra lavado de dinero transnacional.

Política fiscal prudente

En su turno, María del Carmen Bonilla Rodríguez, quien será ratificada como subsecretaria de Hacienda y actualmente es titular de unidad de crédito público y análisis internacional en Hacienda, sostuvo que la SHCP ha mantenido una política fiscal prudente y coherente que ha permitido conservar finanzas públicas sólidas y niveles de deuda sostenibles que se comparan favorablemente con economía similares.

Destacó que entre el 2000 y 2025, se han financiado 2.8 billones de pesos en el mercado local y 9 mil 600 millones de dólares en el mercado externo, lo que ha permitido mejorar el manejo y reducir la necesidad de deuda nueva, además se logró diversificar significativamente la base de inversionistas, aumentando la participación del mercado asiático, con las emisiones en yenes en Japón y la participación de inversionistas en medio oriente.



FOTO: SHCP

Ahorran cerca de 50 mil millones de pesos

Asimismo, se lograron ahorros cercanos a 50 mil millones de pesos, gracias a una estrategia eficiente de colocación, cobertura de operaciones extraordinarias, esto permitió capitalizar el fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios con 45 mil millones de pesos.

Sobre Petróleos Mexicanos (Pemex), Bonilla Rodríguez indicó que se echó a andar una estrategia de gestión de riesgos financieros para reestructurar la deuda.

Se destaca el uso de vehículos financieros innovadores.

Finalmente indicó que se llevó a cabo la emisión de instrumentos financieros en los mercados internacionales por 12 mil millones de dólares y permiten a Pemex contar con recursos oportunos para tener sus operaciones financieras, permite liquidez y una tasa de interés más competitiva.

