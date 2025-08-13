Así se ve una persona con síndrome de alcohólico fetal, ¿Qué es y cómo se trata?

Los trastornos del espectro alcohólico fetal (FASD, por sus siglas en inglés) comprenden un conjunto de condiciones físicas, conductuales y cognitivas provocadas por la exposición al alcohol durante la concepción, estos efectos pueden manifestarse desde la infancia y persistir durante toda la vida.

Estudios del Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y Alcoholismo (NIAAA) estiman que entre el 1 y el 5 por ciento de los estudiantes de primer grado en Estados Unidos presentan FASD. El consumo de alcohol durante el embarazo interfiere en el desarrollo del cerebro y otros órganos del feto, generando alteraciones permanentes.

El riesgo es mayor con el consumo excesivo o episodios de ingesta masiva (“binge drinking”), pero incluso pequeñas cantidades pueden causar daño, ya que no existe una dosis segura de alcohol durante la gestación. Dado que cerca de la mitad de los embarazos no son planificados se recomienda abstenerse completamente del alcohol si se está embarazada, se planea estarlo o existe la posibilidad de embarazo.

Datos de la Encuesta Nacional sobre la Salud y el Consumo de Drogas (2015-2018) indican que el 9.8 por ciento de las mujeres embarazadas consumen alcohol y el 4.5 por ciento lo hacen de forma excesiva. Cerca del 40 por ciento de quienes beben también consumen tabaco o marihuana.

Rasgos del espectro alcohólico fetal

Créditos: Healthy Child

¿Cómo se ven las personas con síndrome alcohólico fetal?

Dentro de este espectro se incluyen:

Síndrome alcohólico fetal (SAF)

SAF parcial

Trastorno del desarrollo neurológico relacionado con el alcohol

Defectos congénitos relacionados con el alcohol

Trastorno neuroconductual asociado a la exposición prenatal al alcohol

Estos trastornos implican alteraciones estructurales (como tamaño reducido del cerebro) o funcionales (dificultades cognitivas, motoras o conductuales), en el SAF, además, se observan deficiencias de crecimiento y rasgos faciales característicos.

Menores con FASD

Créditos: American Academy of Pediatrics

Las personas con FASD pueden enfrentar problemas de aprendizaje y memoria, dificultades para seguir instrucciones, controlar impulsos, comunicarse y desarrollar habilidades sociales, también son comunes la depresión, la ansiedad y retos para realizar actividades cotidianas como alimentarse, manejar dinero o cuidar la seguridad personal.

Estas limitaciones pueden derivar en discapacidades secundarias de tipo médico, educativo, social y de salud mental, sumadas a la estigmatización social. No existe cura para este sindorme, sin embargo, hay estrategias para reducir el impacto del FASD:

Suplementos nutricionales prenatales y postnatales

Intervenciones conductuales y educativas para mejorar cognición, habilidades diarias y control de impulsos

Estrategias escolares adaptadas y uso de herramientas digitales

Apoyo social y manejo de casos

LA