Asesinan a policía municipal en Culiacán, concluyó su jornada antes de ser baleado

Un agente de la Policía Municipal de Culiacán fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles, luego de concluir su turno de trabajo y mientras se dirigía a su domicilio. El ataque se registró alrededor de las 07:00 horas sobre la avenida Venustiano Carranza y bulevar Francisco I. Madero, en el sector de Las Vegas, cuando el uniformado circulaba en un vehículo compacto. Sujetos armados lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones, provocando que perdiera la vida de manera inmediata.

La víctima fue identificada como Iván Alfonso Ibarra Gastélum, de 44 años de edad, con domicilio en la sindicatura de Costa Rica y con 12 años de servicio en la corporación municipal.

FOTO: Manuel Aceves

Investigan muerte de policía

Tras la agresión, al lugar llegaron elementos de las distintas corporaciones de seguridad y equipos de auxilio, quienes confirmaron el fallecimiento del oficial y aseguraron la zona para las diligencias periciales. La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

Este homicidio ocurre a menos de 24 horas del ataque a una patrulla de la Policía Estatal Preventiva en la carretera Culiacán–Imala, lo que refuerza el clima de violencia que enfrentan las corporaciones policiales en la capital sinaloense.

EDG