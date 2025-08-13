Arranca Monterrey rehabilitación de 31 espacios DIF

Con una inversión de 50 millones de pesos, el gobierno de Monterrey arrancó este miércoles la rehabilitación de los 31 espacios del DIF municipal, anunció el alcalde Adrián de la Garza Santos. Adelantó que en una segunda etapa se incluye la construcción de nuevas áreas, lo que representará otra inversión similar. La finalidad es brindar a la población más vulnerable espacios dignos y seguros para su atención.

“Hay diferentes tipos de acciones en los 31 centros, algunos se tuvieron que reactivar porque estaban abandonados, y que ahorita ya la gente está ávida de poder estar trabajando. Lo están haciendo en centros que no tienen la calidad que quisiéramos y por eso estamos entrando en esta remodelación, rehabilitación y construcción de los 31 centros DIF”, explicó el alcalde.

La presidenta del DIF y esposa del alcalde, Gaby Oyervides, detalló que dentro del programa “Espacios diferentes” se atenderán 17 Centros de Bienestar Familiar, 4 Estancias Infantiles, el PAPTI, 3 Casas Club de Personas Adultas Mayores, el área de discapacidad de Ciudad de la Inclusión y la Clínica del Autismo, así como 3 Unidades Básicas de Rehabilitación y las oficinas generales.

Con una inversión millonaria, los centros del DIF en Monterrey se modernizarán para beneficiar a la comunidad. FOTO: gobierno de Monterrey

Harán un cambio integral en el DIF de Monterrey

Los trabajos en los 31 espacios deberán estar terminados para finales de noviembre próximo. El arranque de las intervenciones se efectuó en el Centro de Bienestar Familiar de la colonia Valle de Infonavit, que es el de mayor afluencia de usuarios. Se realizarán las siguientes acciones:

Impermeabilización.

Cambio de piso.

Remodelación de baños.

Cambio de ventanas, cancelería y acabados.

Climatización.

Colocación de espejos en los salones de bailoterapia y yoga.

Otras acciones de beneficio comunitario.

“El alcalde Adrián de la Garza me ha encargado muchísimo desde el primer día de la Administración, escuchar y resolver, y eso es lo que estamos haciendo en cada centro, en cada espacio, en las estancias, en todos estamos haciendo estos cambios tan importantes para todos nosotros”, comentó la presidenta del DIF.

En el Centro Valle de Infonavit se renovarán las áreas polivalente y de psicología, la fachada, las ventanas y canceles, se cambiará la malla ciclónica, tendrá nuevos pisos, se mejorará la iluminación e instalaciones eléctricas, contará con nuevo aire acondicionado en distintas zonas y se aplicará pintura en general.

En el inicio de los trabajos estuvieron presentes el jefe del Gabinete municipal, Fernando Margáin; el secretario de Administración, Marcelo Segovia; la directora general del DIF, Ivonne Álvarez; el director de Mantenimiento y Equipamiento de Monterrey, Roberto Tomasichi; y las diputadas locales Armida Serrato, Betty Garza, y Fernando Aguirre.