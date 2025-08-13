Alcaldía Venustiano Carranza rompe récord al preparar torta de una tonelada y 90 metros de largo

Como cada año, en la Alcaldía Venustiano Carranza, se rompió el récord de la torta más grande del mundo que midió 90 metros de largo y pesó poco más de una tonelada.

Durante la edición 20 de la Feria de la Torta, más de noventa expositores provenientes de varios estados de la república y de diez países, elaboraron en 2 minutos diez segundos una torta con más de cincuenta ingredientes que fue repartida entre los presentes a este festival gastronómico, considerado el más importante del país.

Cabe señalar que la Feria de la Torta, es un evento ciudadano organizado por pequeños y medianos empresarios quienes pidieron a la Alcaldesa Evelyn Parra no cancelarlo con motivo de las fuertes lluvias que han azotado a toda la Ciudad de México por lo que, la mandataria, en compañía de los diputados federales, Julio César Moreno Rivera y Elena Segura Trejo así como el legislador local, Israel Moreno y la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, Martha Ávila inauguró esta fiesta culinaria.

Históricamente, la Feria de la Torta, fue creada en favor de los pequeños torteros de la alcaldía Venustiano Carranza y año con año, ha ido creciendo toda vez que, inició con la elaboración de una torta de 25 metros y al día de hoy, en esta ocasión rompió el récord con 90 metros, lo que dejará una derrama económica superior a los 8 millones de pesos para los empresarios de este platillo tradicional que, reúne a más de medio millón de personas durante los 5 días que se lleva a cabo.

Preparación de la torta dejará una derrama económica superior a los 8 millones de pesos para los empresarios de este platillo tradicional / FOTO: Venustiano Carranza

Tras inaugurar el evento, Evelyn Parra se dirigió a los sitios afectados por las lluvias

Luego de cortar el listón de inauguración y agradecer a los asistentes y medios de comunicación su asistencia, la alcaldesa Evelyn Parra junto a miembros de su gabinete y de las direcciones de la Alcaldía, se dirigieron a los sitios afectados por las lluvias.

Continúan coordinando las labores de desazolve, limpieza profunda y sanitización de cisternas y patios, así como la entrega de despensas, colchones y kits de limpieza en las colonias de la demarcación que más lo necesitan y en donde se instalaron mesas de atención ciudadana.