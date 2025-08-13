Alcalde de Benito Juarez advierte que Plaza Mitikah permanecera cerrada tras desplome de elevador

Al menos dos personas heridas fue el saldo que dejó el desplome de un elevador al interior del centro comercial "Plaza Mitikah" este martes al sur de la Ciudad de México, provocando que autoridades de la demarcación Benito Juárez decidan suspender actividades en dicho inmueble.

A través de un breve mensaje en redes sociales, el titular de la alcaldía, Luis Mendoza Acevedo recalcó su decisión de mantener cerrada la plaza comercial, con el objetivo de resguardar la integridad de los usuarios de la misma. Por otro lado dijo que no permitirá que los intereses económicos o políticos cuesten vidas humanas.

"La Plaza Mitikah permanecerá cerrada hasta que garantice que es segura para todos los visitantes y vecinas y vecinos de Benito Juárez. No nos dejaremos presionar por ningún tipo de cuestiones, el orden y seguridad en Benito Juárez es primero", se lee en el mensaje de Mendoza Acevedo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó mediante redes sociales que un hombre y una mujer, de 47 y 60 años de edad, respectivamente, resultaron con lesiones en cabeza y cervicales, por lo que fueron trasladados a un hospital.

Bernardo Lartigue, jefe de Gabinete de la alcaldía Benito Juárez, aseguró que el elevador de Plaza Mitikah no se desplomó y que el accidente ocurrido la tarde de ayer se debió a un error de programación. En entrevista con Héctor Jiménez Landín para Horizonte H de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, adelantó que “las dos personas que resultaron lesionadas estarán dadas de alta en las próximas horas sin gravedad alguna”.