Alcalde celebra que INEGI registre que en seis años de administración morenista salieron de la pobreza 13.4 millones de mexicanos

La dirigente Nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, destacó este miércoles cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que registran que durante 2018 a 2024 salieron de la pobreza 13.4 millones de mexicanos.

“Hoy es un día muy especial para México. De acuerdo con los datos publicados esta mañana por el INEGI, durante el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) salieron de la pobreza 13.4 millones de personas, mientras que 1.7 millones salieron de la pobreza extrema”, escribió en redes.

De acuerdo con los datos publicados por el INEGI este miércoles, se realizó por primera vez la medición de la pobreza multidimensional, atribución conferida por la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre de 2024, y reglamentada con la reforma a leyes secundarias, que entró en vigor el 17 de julio de 2025.

El #INEGI por primera vez realiza la medición de la Pobreza Multidimensional.



La población en situación de pobreza multidimensional es aquella cuyos ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y no tiene…

De acuerdo con el documento, en 2024, la población en situación de pobreza fue de 29.6 %: en México, 3 de cada 10 personas no tenían garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos sociales, como educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación y su ingreso mensual por persona no fue suficiente para adquirir una canasta alimentaria, bienes ni servicios necesarios.

Destaca que entre 2022 y 2024, la población en situación de pobreza multidimensional pasó de 46.8 a 38.5 millones: la disminución fue de 8.3 millones de personas. La población en situación de pobreza extrema se redujo de 9.1 a 7.0 millones.

Por otra parte, en el mismo periodo aumentó el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales en 2.7 puntos porcentuales para ubicarse en 32.2 % en 2024, a pesar de que se redujeron las carencias por acceso a educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación.

Hoy es un día muy especial para México. De acuerdo con los datos publicados esta mañana por el @INEGI_INFORMA, durante el gobierno del Presidente @lopezobrador_ (2018-2024) salieron de la pobreza 13.4 millones de personas, mientras que 1.7 millones salieron de la pobreza extrema.…

