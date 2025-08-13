Activan alerta naranja por fuertes lluvias en seis alcaldías

De nueva cuenta, las fuertes precipitaciones pluviales que se han registrado durante la tarde de este 13 de agosto han provocado la activación de la alerta naranja en seis alcaldías de la Ciudad de México.

Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Xochimilco, Tlalpan y Miguel Hidalgo son las alcaldías en las que la alerta naranja, la segunda de mayor intensidad en la escala, fue activada.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil detalló que en estas alcaldías podrían producirse precipitaciones de hasta 49 milímetros, además de la caída ocasional de granizo.

De hecho, colonias como Zona Escolar, en Gustavo A. Madero, ya presentan importantes precipitaciones pluviales, por lo que los cuerpos de emergencia ya trabajan en su desazolve.

Emiten alerta amarilla para cinco alcaldías

De forma paralela, la dependencia del gobierno capitalino señaló que se esperan fuertes precipitaciones en Benito Juárez, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Milpa Alta.

En estas demarcaciones, se espera caída de granizo y precipitaciones de hasta 29 milímetros, las cuales podrían generar inundaciones, encharcamientos y la caída de ramas y árboles.