Abuelita de 67 años es desalojada por su propia hija en Tampico; pide ayuda urgente

En total desesperación y angustia se encuentra viviendo una abuelita, a quien su hija, junto con su yerno, expulsó de su propia vivienda en el municipio de Tampico, supuestamente porque el predio quedó intestado. Se trata de María Soledad Vázquez Maldonado de 67 años de edad, quien fue desalojada por su propia hija, luego que la propiedad de la mujer como se comenta quedó intestada cuando su esposo falleció, aunque estaría ella cumpliendo 53 años de radicar en el citado domicilio

María Soledad, reside en la calle Central, número 302 de la colonia Moctezuma, quien fue diagnosticada con artritis reumatoide degenerativa, lo que le impide trabajar para salir adelante. En entrevista, dijo que un día su hija y el esposo de ella llegaron para asentarse a vivir en dicho hogar, siendo amenazada a partir de ahí de manera constantemente con sacarla en cualquier momento de su propia vivienda, además de violentarla psicológicamente.

Señora pide que autoridades le hagan justicia. Foto: Baldemar Mijangos

Ante esto, los vecinos del sector la han estado apoyando e incluso pidieron la intervención de las autoridades municipales, ya sea la alcaldía porteña o el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. La hija está identificada presuntamente como Nidia Guadalupe Espino Vázquez, quien junto a su esposo el señor Bardo Samuel Morales Álvarez, la han amenazado de manera reiterada registrándose como se cita estas consecuencias.

La hija se presentó para desalojarla más de una vez

Recordó que fue el pasado 12 de agosto que se volvió a presentar su hija, procediendo a sacarla de la casa, ya que ella no cuenta con ayuda de nadie ni con los medios económicos ni la salud para poderse valer por ella misma. La hija la dejó afuera de su propia vivienda, viéndose obligada a dormir en el exterior del domicilio.

El desalojo de presentó de manera ventajosa. Foto: Baldemar Mijangos

"La situación es que el 15 de julio mi hija vino con su esposo y el hermano de su esposo que es licenciado (abogado Norberto Morales Alvarez) a sacarme de la casa, me rompió la puerta (cambió las chapas), como yo estaba sola no pude hacer nada ese día, hasta el día 16 de julio presenté la denuncia, una vecina me dio el apoyo, y ahorita ya está dentro, que me salga yo porque no tengo derechos para estar en la casa; yo lo que quiero es que por favor que me ayuden las autoridades", precisó. "Ya hasta instaló cámaras (de vigilancia) adentro, se lo suplico por favor ayúdenme, es que mi esposo falleció, y ahora es mi hija que me quiere sacar, es hija única, yo estoy enferma, tengo artritis reumatoide prematura, no tengo movilidad, aquí está el documento, aquí traigo mi tarjeta de citas", completó.

La denuncia quedó interpuesta ante la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra Mujeres por Razones de Género Zona Sur, bajo la carpeta: NUC FGJT/FENNAM/ZS/UEMG/00418/2025, por los presuntos delitos de violencia familiar, sin que haya trascendido si acudió al domicilio personal del Sistema DIF de Tampico, luego que la mujer de la tercera edad ya no pudo dormir en su casa.