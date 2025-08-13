¿A qué hora lloverá HOY miércoles 13 de agosto en CDMX y Edomex?

Para este miércoles 13 de agosto se prevén lluvias puntuales intensas en Campeche y puntuales muy fuertes en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Estado de México, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó cuál es el pronóstico de lluvias para hoy miércoles y si estás en CDMX y Edomex, esto te interesa.

Recuerda que los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse de caída de granizo.

Entre el desplazamiento de la onda tropical número 21 al sur de las costas de Michoacán y el flujo de aire húmedo del océano Pacífico, el SMN refiere que las lluvias, sobre todo en el Estado de México, serán intensas.

¿A qué hora lloverá hoy miércoles 13 de agosto en la CDMX?

De acuerdo a los pronósticos del Meteorológico Nacional, para hoy miércoles 13 de agosto se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en la CDMX. Las horas en las que se prevén las lluvias en la Ciudad de México son las siguientes:

14:00 horas; con sensación térmica de 25 grados.

17:00 horas; con sensación térmica de 18 grados.

20:00 horas; con sensación térmica de 15 grados.

23:00 horas; con sensación térmica de 14 grados.

Se esperan que los chubascos sean tormentosos con cielo parcialmente nublado y que el sol se oculte cerca de las 19:05 horas. Al menos el día de ayer, se registraron lluvias en todas las alcaldías, en donde se provocaron también inundaciones.

¿A qué hora lloverá hoy miércoles 13 de agosto en el Estado de México?

El SMN pronostica que para hoy miércoles 13 de agosto se registren lluvias fuertes puntuales a muy fuertes en el Estado de México, siendo más intensas que las que se registrarán en la capital mexicana. Las lluvias se registrarán alrededor de las 14:00 horas en municipios como:

Atlacomulco

Toluca

Valle de Bravo

Amatepec

Ixtapan de la Sal

Amecameca de Juárez

Ecatepec de Morelos

Metepec

Huixquilucan

Nezahualcóyotl

Chimalhuacán

Las lluvias se darían entre las 14:00 y 15:00 horas, acompañadas de descargas eléctricas, mientras que para las 19:00 horas se reanudarían hasta las 01:00 horas del jueves 14 de agosto.