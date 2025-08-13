¿A qué hora lloverá este JUEVES 14 de agosto en CDMX y Edomex? | Pronóstico del Clima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico para este jueves 14 de agosto en el Valle de México, donde se espera una jornada marcada por contrastes en las condiciones atmosféricas, desde las primeras horas, la región presentará un ambiente fresco a templado, con cielo medio nublado y presencia de bancos de niebla.

En las partes más altas del Estado de México y del sur de la capital, como el Ajusco o el Nevado de Toluca, el ambiente será frío al amanecer, con el paso de las horas, las temperaturas aumentarán gradualmente, por lo que para la tarde, se prevé un ambiente templado a cálido en gran parte de la región, aunque la sensación térmica podría variar debido a la nubosidad y la humedad acumulada.

El cielo se tornará nublado, y con ello llegará la fase más activa del día en términos de precipitación: lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, con acumulados estimados entre 50 y 75 milímetros en 24 horas, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

El pronóstico advierte la posible presencia de descargas eléctricas y caída de granizo en algunas zonas, tales condiciones incrementan el riesgo de afectaciones urbanas y rurales, incluyendo encharcamientos, inundaciones, deslaves en áreas montañosas, incremento en los niveles de ríos y arroyos, y una reducción significativa en la visibilidad durante las tormentas.

En cuanto a las temperaturas, el valor máximo estimado para la Ciudad de México oscilará entre 23 y 25 grados Celsius, mientras que la mínima se ubicará entre 13 y 15 grados Celsius. En municipios del Estado de México, especialmente los ubicados en altitudes mayores, las mínimas podrían ser aún más bajas, mientras que las máximas rondarán valores similares a los de la capital.

¿A qué hora lloverá en CDMX y Edomex?

CDMX

Alvaro Obregon: probabilidad del 100% a partir de las 12:00 horas

Azcapotzalco: probabilidad del 100% a partir de las 12:00 horas

Benito Juárez: probabilidad del 100% a partir de las 12:00 horas

Coyoacán: probabilidad del 100% a partir de las 12:00 horas

Cuajimalpa de Morelos: probabilidad del 100% a partir de las 12:00 horas

Cuauhtémoc: probabilidad del 100% a partir de las 12:00 horas

Gustavo A. Madero: probabilidad del 60% a partir de las 11:00 horas

Iztacalco: probabilidad del 40% a partir de las 11:00 horas

Iztapalapa: probabilidad del 20% a partir de las 11:00 horas

Magdalena Contreras: probabilidad del 100% a partir de las 12:00 horas

Miguel Hidalgo: probabilidad del 100% a partir de las 12:00 horas

Milpa Alta: probabilidad del 20% a partir de las 14:00 horas

Tláhuac: probabilidad del 20% a partir de las 12:00 horas

Tlalpan: probabilidad del 80% a partir de las 12:00 horas

Venustiano Carranza: probabilidad del 20% a partir de las 10:00 horas

Hay problabilidad de lluvia en toda la capital y Edomex

Edomex

Norte: probabilidad del 100% a partir de las 12:00 horas

Sureste: probabilidad del 40% a partir de las 14:00 horas

Centro: probabilidad del 100% a partir de las 12:00 horas

Oriente: probabilidad del 100% a partir de las 15:00 horas

Occidente: probabilidad del 60% a partir de las 12:00 horas

