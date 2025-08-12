Zapopan te presta hasta 100,00 pesos para hacer crecer tu negocio

Una inversión bien pensada puede ser la diferencia a la hora de hacer crecer un negocio; no obstante, los intereses, así como los requisitos que tienen los bancos suelen ser un gran impedimento para algunas personas que no se animan a dar el salto para llevar su local al siguiente paso.

Debido a esto, el gobierno de Zapopan ofrece la posibilidad a los comerciantes que atienden en mercados de poder obtener un crédito que ronda entre los 40,000 y los 10,000 mil pesos. Lo atractivo de este trato es que este financiamiento se paga a plazos y no genera ningún costo de operación en su opción más básica.

Con este tipo de programa no se pone en riesgo el patrimonio de la gente, ya que el acreedor es el gobierno y no una empresa privada. El plazo que se da para liquidar esta deuda es de 36 meses, por lo que con un buen plan, las nuevas ganancias del negocio serían las que ayuden a solventar esta obligación.

En el caso del crédito de 100,000 pesos se pide una tasa de interés del 15 por ciento, por lo que la gente deberá pagar 15 mil pesos. El de máximo 40,000 no presenta este cobro.

Hay créditos para todo tipo de negocios en la entidad. FOTO: gobierno de Zapopan.

Requisitos para pedir los créditos de 40,000 y 100,000 pesos en Zapopan

Estos créditos solamente se pueden tramitar durante los primeros 10 días de cada mes. A fin de que el gobierno determine que los que solicitan estos financiamientos son residentes del municipio y sus negocios están registrados de manera adecuada, se les solita que cumplan con los siguientes requerimientos.

Crédito de 40,000 pesos

Solicitud de apoyo llenada en su totalidad

Copia de identificación oficial

Copia de comprobante de domicilio particular

Copia de comprobante de domicilio de la empresa o lugar donde se labora

Copia de un comprobante de ingresos

4 fotos del negocio

CURP, puedes descargarla en:

Licencia municipal vigente a nombre del titular del préstamo

Acreditar curso de finanzas (Posterior al registro)

Carta de recomendación que acredite estar en el padrón municipal

Pretenden impulsar la economía dentro del municipio. FOTO: Archivo

Crédito de 100,000 pesos