Yo Jalisco apoyo al transporte: ¿quién podrá obtener hasta 4 pasajes diarios GRATIS en transporte público?

Cien mil personas se beneficiarán del Programa Yo Jalisco apoyo al transporte 100%. El registro estará abierto del 12 de agosto al 5 de septiembre. Se benefician estudiantes, mujeres sostén del hogar, personas adultas mayores, personas con discapacidad y sus cuidadores, además de familias de personas desaparecidas.

“La buena noticia es que este año vamos a alcanzar cien mil personas beneficiarias de este gran programa, del subsidio al cien por ciento… En la primera convocatoria tuvimos 80 mil aspirantes y sólo pudimos llegar a 50 mil, el restante va a poder ser incluidos en esta convocatoria y tenemos espacios para poder completar hasta llegar a cien mil”, externó la titular del Sistema de Asistencia Social, Priscila Franco Barba.

Se enfatizó que ahora pasan de dos a cuatro pasajes diarios para esta modalidad y “a las personas adultas mayores a las que no podemos dejar fuera de este importante programa y también recordar que están las familias de personas desaparecidas que no tiene una fecha límite de convocatoria, está abierto todo el año y que trabajamos en conjunto con los DIFs municipales y estatal”, añadió.

Las autoridades permitirán viajes en varios tipos de transporte. FOTO: gobierno de Jalisco

Piden no caer en estafas que se aprovechan de Yo Jalisco apoyo al transporte

Para la ampliación de estos apoyos se asignaron 159 millones de pesos. Las autoridades advierten sobre supuestos gestores de trámites que andan cobrando mínimo cien pesos para inscribir a beneficiarios, cuando todo el proceso es gratuito.

“Queremos invitar a las personas a que no acepten ningún tipo de gestoría, no necesitan ningún tipo de gestoría y mucho menos que les cobren porque por supuesto que no es oficial, no es parte del Sistema de Asistencia Social. Nosotros damos el servicio completamente gratuito”.

Buscan mejorar la calidad del transporte público. FOTO: gobierno de Jalisco

Apoyarán a 12 mil personas con el pasaje en Jalisco

Ahora se estima que serán 12 mil tan solo los nuevos estudiantes que podrán tener este subsidio al transporte. Si usted tiene dudas en cuanto al trámite puede resolverlas marcando al número telefónico 33 30 30 12 25. En la convocatoria anterior, se beneficiaron a los siguientes: